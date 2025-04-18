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В Кашире завершают строительство элеватора

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Строительство элеваторного комплекса ведётся в городском округе Кашира, в настоящее время готовность первой очереди объекта достигла 99%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы», — отмечается в сообщении.
Новый элеватор сможет принимать зерно по двум линиям в объёме на каждую по 100 тонн в час. Мощность линий очистки и отгрузки также составит 100 тонн в час, а в отделении сушки за час смогут обработать до 50 тонн зерна. Общая вместимость элеватора составит 45 тысяч тонн.

Объём инвестиций в создание элеваторного комплекса составил около 60 млн рублей. Благодаря предприятию в округе Кашира появится ещё 30 рабочих мест.

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В Подмосковье задержали мужчину с 60 свёртками с наркотиками в ботинке
18 апреля 2025, 09:37

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

31-летнего уроженца одной из среднеазиатских стран задержали в Егорьевске по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили такси, в котором злоумышленник ехал в качестве пассажира, провели личный досмотр и обнаружили под стелькой в ботинке у мужчины 60 свёртков с порошкообразным веществом. В ходе разговора с правоохранителями мужчина рассказал, что ещё шесть таких свёртков он разложил в тайники на территории города», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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Названо расписание остановок экомобилей в Подмосковье в предстоящие выходные
18 апреля 2025, 09:23

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжает работу программа по приёму пластиковых отходов с участием экомобилей. За сданный пластик начисляются бонусы от сети магазинов «ВкусВилл», которые можно использовать при оплате покупок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экомобиль представляет собой специализированный транспорт, оборудованный для сбора и временного хранения вторсырья. Проект направлен на развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и поддержку экологических инициатив в регионе.

С полным списком принимаемых видов пластика можно ознакомиться по ссылке.

График остановок экомобилей на ближайшие выходные:

19 апреля:

  • Мытищи: ул. Лунчанского, парковка перед ТЦ «Перловский»;
  • Химки: ул. Ленинградская, д. 9 и д. 16;
  • Домодедово: мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д. 107, парк культуры и отдыха «Ёлочки»;
  • Подольск: ул. Свердлова, д. 26
20 апреля:

  • Красногорск: мкр. Опалиха, разворотное кольцо на 28 340 км Волоколамского шоссе;
  • Балашиха; ул. Объединения, д. 4;
  • Коломна; рядом с ДК «Цементник»;
  • Люберцы: Малаховка, Быковское шоссе, д. 53 (координаты: 55.622842, 38.000749).

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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме аферистов с платёжками ЖКУ

Названы самые необычные вещи, забытые пассажирами ЦППК с начала года

В Подмосковье начался региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
#подмосковье
#транспорт
#выходные
#график
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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме аферистов с платёжками ЖКУ
17 апреля 2025, 22:57

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Аферисты придумали новую схему махинаций с платёжками за коммунальные услуги. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Чтобы выманить деньги у жителей, жулики доставляют поддельные платёжки за ЖКУ.
«В почтовом ящике появляется документ, похожий на обычную квитанцию. Если её оплатить, жертва потеряет деньги, а потом получит настоящую квитанцию или долг спустя месяц. Есть и второй вариант обмана – фальшивый QR-код для «оплаты» на документе. Если перейти по нему, то на смартфон можно скачать вирус, который украдёт данные или доступ к онлайн-банку», – пояснили в ведомстве.
Там назвали надёжной защитой от этих уловок электронную платёжку за ЖКУ в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Её плюс – в том, что документ защищён от подделок, приходит мгновенно и не теряется. Кроме того, вся информация о начислениях и платежах всегда под рукой.

Чтобы подключить услугу, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, нажать на странице сервиса «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие.

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#цифровизация
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Названы самые необычные вещи, забытые пассажирами ЦППК с начала года
17 апреля 2025, 22:45

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

С января по март пассажиры ЦППК оставили в поездах 141 предмет, причём более 40% из них – в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центральной ППК.
«В основном в вагонах забывают сумки, рюкзаки и пакеты. Но встречались и необычные находки. Так, в поезде на Казанском направлении обнаружили бесхозную туристическую палатку, на станции Одинцово — двух кукол. На станции Щербинка оставили коробку с детской игрушкой, на Белорусском направлении – две радиостанции, а в поезде, следовавшем до станции Усово, – тубус», – рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что найти вещи, оставленные в поезде МЦД, можно через контакт-центр «Московский транспорт» — номер 3210 (с мобильного телефона).

Забытая ручная кладь поступает на склады на станциях метро «Черкизовская» «Деловой центр» и «Котельники». Там она хранится до шести месяцев.

Чтобы найти предметы, забытые в других пригородных поездах, нужно обратиться в полицию на станции или в линейный отдел транспортной полиции в конечной точке маршрута.

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#пассажиры
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В Подмосковье начался региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
17 апреля 2025, 22:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 30 работодателей собрались с Ступине, где стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
На ярмарке представлены сотни вакансий в таких сферах, как высокоточные приборы, комплектующие для авиации, упаковка для товаров, пассажироперевозки, сельское хозяйство, услуги, производство продуктов, банковская сфера, силовые структуры и многие другое.

Как уточнили в министерстве, безработица в Московской области достигла рекордно низких значений. Сейчас число официально зарегистрированных безработных – около 5,3 тыс. человек, а потребность в работниках на предприятиях превышает 70 тыс.
«Сейчас одна из задач – связать потребности предприятий с теми колледжами и вузами, которые готовили бы кадры специально под эти предприятия. У нас не должно быть людей, которые ушли бы «в никуда», потому что их специальности не будут востребованы», – сказала замминистра социального развития Московской области Лариса Туманова.
На мероприятии подписали соглашение об индивидуальном взаимодействии между Кадровым центром Подмосковья и Ассоциацией ветеранов СВО.
«В нашей организации состоят около 500 участников спецоперации. Это ребята, которые вернулись и адаптируются к мирной жизни, те, кто готов сейчас приступить к обучению, переобучению и трудоустройству. Чтобы это происходило эффективнее, сегодня мы и подписываем это соглашение», - пояснила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Подмосковье проходит с 16-19 апреля в семи городских округах, а также на онлайн-площадке.

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