В Кашире завершают строительство элеватора

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство элеваторного комплекса ведётся в городском округе Кашира, в настоящее время готовность первой очереди объекта достигла 99%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы», — отмечается в сообщении.Новый элеватор сможет принимать зерно по двум линиям в объёме на каждую по 100 тонн в час. Мощность линий очистки и отгрузки также составит 100 тонн в час, а в отделении сушки за час смогут обработать до 50 тонн зерна. Общая вместимость элеватора составит 45 тысяч тонн.
Объём инвестиций в создание элеваторного комплекса составил около 60 млн рублей. Благодаря предприятию в округе Кашира появится ещё 30 рабочих мест.
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Лев Каштанов