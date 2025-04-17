Подмосковная компания стала третьим в мире производителем криогранулированных заквасок

Фото: пресс-служба холдинга «СОЮЗСНАБ»
Первое в России импортозамещающее производство криогранулированных заквасочных культур вышло на полную мощность. Его в подмосковном Красногорске запустил холдинг «СОЮЗСНАБ», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Таким образом, подмосковная компания стала третьим в мире производителем, освоившим эту инновационную технологию. Над высокотехнологичным проектом команда биотехнологов и инженеров работала восемь лет. Продукция позволит производить молочную продукцию высокого качества.
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«Новое производство замороженной закваски запустили в начале года, а сейчас компании удалось вывести предприятие на полную мощность. Объём инвестиций в масштабный проект оценивается в 0,5 млрд рублей. На таких заквасках можно перерабатывать до 2 млн тонн молока в год. Это не только обеспечит российский рынок, но и откроет перспективы международной конкуренции», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Ключевой элемент нового производства – полностью автоматизированный криогранулятор, созданный с нуля и превосходящий зарубежные аналоги по точности и эффективности.
«Запуск нового производства – это стратегический шаг в развитии импортозамещения, обеспечивающий отечественным предприятиям доступ к инновационному продукту для выпуска молочной продукции с улучшенными характеристиками», – пояснила руководитель Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики ГК «СОЮЗСНАБ» Елена Русанова.Она добавила, что речь идёт об увеличении срока хранения и улучшении вкусовых свойств молочной продукции.
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Лора Луганская