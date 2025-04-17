Московская область лидирует в России по производству йогуртов

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Подмосковье уверенно удерживает первое место в России по объему производства йогуртов. Регион обеспечивает около 72% всей продукции Центрального федерального округа и более 47% — от общероссийского объема, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За два первых месяца текущего года производство йогуртов в Подмосковье выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было произведено 62,7 тыс. тонн йогуртов.
Ассортимент продукции разнообразен: от классических рецептур до безлактозных и несладких вариантов, «греческих» йогуртов с повышенным содержанием белка, а также продуктов с добавками из фруктов, ягод и злаков. Йогурты поставляются как в другие регионы России, так и за границу. В 2024 году на экспорт отправлено 5,6 тыс. тонн продукции — в основном в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан и Грузию.
Среди ведущих производителей региона — АО «Озерецкий молочный комбинат» (Дмитров), ООО «Эрманн» (Раменское), ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА», АО «Эйч Энд Эн» (Чехов), ООО «Коломенское» и фермерское хозяйство «Сирота О.А.» в Истринском округе.Йогурт — это кисломолочный продукт, изготавливаемый путем сквашивания молока специальными заквасками. Производство ведется двумя основными способами: термостатным — когда смесь сквашивается непосредственно в потребительской упаковке, и резервуарным — когда весь процесс проходит в одной емкости с последующим розливом.
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Ассортимент продукции разнообразен: от классических рецептур до безлактозных и несладких вариантов, «греческих» йогуртов с повышенным содержанием белка, а также продуктов с добавками из фруктов, ягод и злаков. Йогурты поставляются как в другие регионы России, так и за границу. В 2024 году на экспорт отправлено 5,6 тыс. тонн продукции — в основном в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан и Грузию.
Среди ведущих производителей региона — АО «Озерецкий молочный комбинат» (Дмитров), ООО «Эрманн» (Раменское), ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА», АО «Эйч Энд Эн» (Чехов), ООО «Коломенское» и фермерское хозяйство «Сирота О.А.» в Истринском округе.Йогурт — это кисломолочный продукт, изготавливаемый путем сквашивания молока специальными заквасками. Производство ведется двумя основными способами: термостатным — когда смесь сквашивается непосредственно в потребительской упаковке, и резервуарным — когда весь процесс проходит в одной емкости с последующим розливом.
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Дайана Хусинова