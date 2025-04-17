Московская область лидирует в России по производству йогуртов

В Подмосковье продолжается систематическая работа по контролю за соблюдением земельного законодательства. Инспекторы Министерства имущественных отношений (МЗК) проводят обследования участков с целью не наказания, а помощи правообладателям — разъясняют суть нарушений и подсказывают, как их устранить.