Подмосковный завод расширит производство труб на 28 тысяч тонн в год

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«Ногинский трубопрофильный завод» намерен расширить мощности действующего производства. В этом предприятие поддержит Фонд развития промышленности Московской области.
Компания получит от ФРП льготный заём на инвестпроект в Богородском городском округе.
Трубопрокатный завод был основан в 2013 году. Мощности предприятия позволяют выпускать более 50 видов труб. Производственная линия, которую запустят в рамках нового инвестпроекта, позволит ежегодно дополнительно выпускать 28 тыс. тонн трубной продукции
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«Подмосковный ФРП одобрил выдачу льготного займа для НТПЗ почти на 130 млн рублей. Деньги пойдут на запуск новой производственной линии по выпуску трубной продукции. Общий объём инвестиций в проект превысит 230 млн рублей. Запустить производство рассчитывают в будущем году», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Трубопрокатный завод был основан в 2013 году. Мощности предприятия позволяют выпускать более 50 видов труб. Производственная линия, которую запустят в рамках нового инвестпроекта, позволит ежегодно дополнительно выпускать 28 тыс. тонн трубной продукции
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Лора Луганская