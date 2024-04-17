В Подмосковье подкормили более 11 тысяч га озимых

Свыше 11 тысяч гектаров озимых зерновых культур — ржи и пшеницы — подкормили в Московской области, кроме того, было удобрено более 6 тысяч гектаров многолетних трав и 60 гектаров озимого рапса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.