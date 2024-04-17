В Подмосковье подкормили более 11 тысяч га озимых

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 11 тысяч гектаров озимых зерновых культур — ржи и пшеницы — подкормили в Московской области, кроме того, было удобрено более 6 тысяч гектаров многолетних трав и 60 гектаров озимого рапса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Озимые культуры нуждаются в целом комплексе питательных веществ и микроэлементов. (…) Наши аграрии разработали систему внесения полезных компонентов, которая позволяет растениям пережить зиму и начать активную вегетацию весной», — сказал глава областного министерства Владислав Мурашов.В частности, уже подкормлено 11,4 тыс. гектаров озимых зерновых, 6.6 тыс. гектаров многолетних трав и 0,06 тыс. га озимого рапса. Данный вид сельскохозяйственных работ ещё не завершён, отмечается, что подкормка особенно важна на территориях, которые ежегодно засевают одной и той же культурой.
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