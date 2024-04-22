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Воробьёв: Экспорт сельхозпродукции Подмосковья в текущем году превысит 2 млрд долларов

22 апреля 2024, 15:17
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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Агропромышленный сектор Подмосковья наращивает производство и выходит на новые рынки, ожидается, что общий объём экспорта произведённой в регионе сельскохозяйственной продукции в текущем году превысит два миллиарда долларов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Подмосковные сельхозпредприятия экспортируют свои товары почти в сто стран. А по таким направлениям, как кисломолочные продукты, сыры, говядина, мясо птицы, свинина, напитки, переработка орехов, фруктов, овощей мы занимаем первое место в России. Планируем, что объём экспорта в этом году преодолеет знаковый рубеж – 2 млрд долларов», – сказал Воробьёв.
Глава региона подчеркнул, что в области реализуются различные меры поддержки сельхозпроизводителей и отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одним из стратегических направлений деятельности властей.



По итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции из Московской области составил 1,946 млрд долларов. Две трети от всего объёма экспорта отправляется в страны СНГ. Из стран дальнего зарубежья самые большие объёмы экспортируются в Китай, Саудовскую Аравию и Вьетнам.

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#сельское хозяйство
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#подмосковье
В Банке России рассказали о преимуществах долгосрочных сбережений
22 апреля 2024, 12:47

Фото: istockphoto / Dmitry Belyaev

22 апреля прошло семинар-совещание Минфин России совместно с Банком России на тему Программа долгосрочных сбережений – новый финансовый инструмент на рынке».
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала свою работу с января 2024 года. ПДС — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.

«Тема пенсионного обеспечения и формирования долгосрочных сбережений вызывает некий скепсис, и мы традиционно сравниваем ее с несколькими параметрами или такими объектами для сравнения. Ну, любой человек всегда недоволен нынешним финансовым положением. Вот этот инструмент как раз и позволяет накопить себе на будущее потребление, на то, чтобы была финансовая возможность обеспечивать свое личное качество жизни абсолютно безрисково с точки зрения потерь этих денег. И более того, получить возможность финансовой поддержки со стороны государства. Это снижает нагрузку на бюджет домохозяйства, что кажется очень важным», — поделился президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Стоит отметить, что в рамках программы гражданин может получить до 40% уровня негосударственного пенсионного обеспечения.

«Программа долгосрочного сбережения заключается в том, что ты не только самостоятельно финансируешь вот эту часть будущей своей «подушки», которая обеспечит достойное качество жизни, но и государство тебе помогает, и работодатель может тебе помогать, участвуя в этой программе. И еще есть ряд налоговых льгот, и все это обеспечено еще и страховым покрытием, которое более чем в два раза выше, чем у кредитных организаций, что является, наверное, подтверждением того, что пенсионным фондам можно доверять эти деньги и риски минимальны», — подчеркнул специалист.

Подробнее ознакомится с программой можно на сайте «Мои финансы».

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#сбережения
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В Сергиевом Посаде запускают производство винилового сайдинга
22 апреля 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Мининвества МО

Завод по производству винилового сайдинга открывают в индустриальном парке М-8 в Сергиевом Посаде, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта стала компания «Лидертрейд», она вложила в завод 172 млн рублей. На заводе смогут ежегодно выпускать более 450 тонн виниловых панелей и свыше 600 тонн аксессуаров», — отметила глава министерства инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря новому производству в муниципалитете появится более 40 новых рабочих мест.

Общая площадь двухэтажного производственного корпуса составляет около полутора тысяч квадратных метров. Кроме того, в заводской комплекс входит склад, дробильный участок, лаборатории технического контроля и офисно-бытовое помещение.

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В Китае проведут второй фестиваль-ярмарку «Сделано в России»
22 апреля 2024, 09:48

Фото: пресс-служба РЭЦ

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» состоится в китайском городе Харбин, он будет проходить с 17 по 21 мая, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
«На прилавках ярмарки будут представлены продукты питания и товары народного потребления, произведённые в России. В их числе молочная и мясная продукция, детское питание, морепродукты и рыба, а также кондитерские изделия», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля-ярмарки запланирована также многоотраслевая деловая миссия, в ходе которой российские производители смогут наладить деловые связи и пообщаться с потенциальными партнёрами, заинтересовавшимися поставкой их продукции на китайский рынок. Кроме того, будут проводиться круглые столы и дискуссии.

Культурная программа фестиваля-ярмарки включает в себя кулинарные шоу, дегустации, а также мастер-классы, посвящённые русским народным промыслам.

Отмечается, что это будет уже второй фестиваль-ярмарка «Сделано в России» на территории Китая. Первый проводился в провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля. Там было продано российских товаров более чем на 240 млн рублей.

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#китай
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#фестиваль
#экономика
#экспорт
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В России создали систему защиты объектов от ударов дронов
22 апреля 2024, 05:16

Фото: Минобороны РФ

В России разработана система защиты критически важных объектов от атак беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь разработчика системы по имени Станислав.
Система безопасности, получившая название «Пятница», будет представлена на форуме «Армия-2024», который пройдет в Подмосковье с 12 по 18 августа.

Станислав заявил, что система представляет собой программное решение, которое объединяет все в единый центр. Он добавил, что при разработке системы использовались лучшие достижения промышленности и кибербезопасности. По его словам, что «Пятница» поможет защитить крупные объекты.

20 апреля Алексей Девятилов, директор компании-разработчика «Доргеотех», сообщил, что компания проведет испытания быстровозводимых укрытий, предназначенных для защиты личного состава от минометных обстрелов в зоне специальной военной операции Украины.

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«Известия»: Власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке
22 апреля 2024, 02:31

Фото: iStock/gopixa

Этим летом в России могут повысить ставку по льготной ипотеке до 12 процентов для семей с детьми от шести лет. Источник, близкий к Министерству финансов РФ, сообщил, что это один из вариантов дальнейшего развития госпрограммы.
«Ставка по семейной ипотеке после 1 июля может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года», – сообщил собеседник «Известий».

По данным издания, такая мера, с одной стороны, позволит отсечь заемщиков, приобретающих недвижимость в инвестиционных целях. С другой стороны, она могла бы снизить долю субсидированной ипотеки в заявках на новые кредиты на первичном рынке.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей.

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#россияне
#ипотека
#льготы
#льготная ипотека
#семейная ипотека
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Россияне продолжают покупать итальянские макароны Barilla и Maltagliati
NielsenIQ: россияне продолжают покупать макароны Barilla и Maltagliati
21 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/Trots1905

Россияне продолжают покупать итальянские макароны брендов Barilla и Maltagliati, которые вошли в топ-5 самых покупаемых в стране. Данные РИА Новости предоставила исследовательская компания NielsenIQ.

В мае 2023 года президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что итальянский бизнес не будет покидать привлекательный российский рынок, несмотря на давление Запада.

Отмечается, что за последние 12 месяцев динамика продаж макаронных изделий в розничных сетях заметно сократилась. При этом наблюдается рост продаж в онлайн-формате, куда перетекает часть продаж макарон. Продажи за этот же период выросли на 59,8%.

В пятёрке лидеров помимо итальянских производителей также Makfa и «Шебекинские».

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#россияне
#покупка
#еда
#италия
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Стало известно о подорожании ряда продуктов в 2024 году
«Царьград»: сахар, рис и крупы подорожают в 2024 году
21 апреля 2024, 18:28

Фото: iStock/Minerva Studio

Производители регулярно направляют в торовые сети письма о грядущем повышении цен на продукты. В последнем из таких сообщений речь шла о сахаре, рисе и крупах.

Однако эксперты уверяют, что это далеко не полный список подорожавших продуктов. Так, наблюдается повышение цен на овсяные хлопья, горох, красную фасоль, каперсы, консервированную рыбу, сезонные овощи, кофе и чай.

По словам совладельца сети «РеалЪ» Александра Мышинского, стоимость риса уже росла в конце 2023 года. Но это прошло незаметно на фоне стремительного роста цен на куриные яйца. А вот цены на сахар в этом году выходят из рамок, поскольку традиционно в весеннее время он дешевел, а сейчас подорожал на 10%.

В постоянном росте цен виновата не только инфляция, но и монополистический характер ценообразования, отметил в беседе с «Царьградом» экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что такая ситуация наблюдается не только в России, но и во всех экономически развитых странах. Современный рынок опирается не на равновесие спроса и предложения, а на доминирование и диктат компаний. Для пресечения произвольного роста цен существуют различные антимонопольные ведомства.

В России эту функцию выполняет Федеральная антимонопольная служба. Однако для неё прописано крайне беспомощное законодательство.

«Она даже ничего не в состоянии толком сделать, пока её не побудит к этому прокуратура или какие-то другие властные органы, как мы иногда видим. К чему это ведёт? Это ведёт к тому, что у нас продавцы на рынке подвержены монопольному принципу ценообразования. Как действуют монополии? Их интересует, согласно законам рыночной экономики, один главный вопрос: как повысить свою собственную прибыль. Конечно, легче всего повысить методом повышения цен. Что они и делают», – отметил Беляев.
В заключение он добавил, что цены на продукты в России будут расти до тех пор, пока ФАС не получит достаточные полномочия.

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#продукты
#цены
#рынок
#фас
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Правительство РФ выделит более 2 млрд рублей Белгородской области
20 апреля 2024, 22:33

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Правительство России выделит свыше двух миллиардов рублей Белгородской области. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Они пойдут на оказание поддержки местным жителям, вынужденно покинувшим свои дома, а также на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей пострадавшего региона.

Кроме того, выделенные деньги будут распределены в размере МРОТ между работниками малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка и индивидуальными предпринимателями.

Дотации будут выделены после того, как власти Белгородской области направят в Минфин РФ списки вынужденно покинувших регион жителей и пострадавших субъектов деятельности в сфере промышленности.

МЧС, Минпромторг и Минэкономразвития назначены ответственными за реализацию данной меры. До 1 мая 2025 года они должны предоставить доклад о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

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#правительство
#россия
#деньги
#бюджет
#белгородская область
#помощь
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WP: ЕС отказывается конфисковывать активы РФ в страхе перед ответом Москвы
20 апреля 2024, 19:32

Фото: iStock/ffikretow

Европейский союз не решается конфисковывать российские активы в страхе перед ответом Москвы, об этом пишет издание The Washington Post.

Представители ЕС убеждены, что ответные меры, которые предпримет Москва после конфискации российских активов, обрушатся на Евросоюз, а не Соединённые Штаты.

В Союзе также недовольны настойчивостью Вашингтона, который пытается подтолкнуть европейских коллег к использованию замороженных резервов Центробанка РФ.

К тому же, подчеркнули в WP, Евросоюз опасается, что подобные действия могут оттолкнуть иностранных инвесторов и спровоцировать отток мирового капитала с континента.

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#евросоюз
#россия
#сша
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