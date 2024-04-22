Воробьёв: Экспорт сельхозпродукции Подмосковья в текущем году превысит 2 млрд долларов

Фото: пресс-служба правительства МО
Агропромышленный сектор Подмосковья наращивает производство и выходит на новые рынки, ожидается, что общий объём экспорта произведённой в регионе сельскохозяйственной продукции в текущем году превысит два миллиарда долларов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Подмосковные сельхозпредприятия экспортируют свои товары почти в сто стран. А по таким направлениям, как кисломолочные продукты, сыры, говядина, мясо птицы, свинина, напитки, переработка орехов, фруктов, овощей мы занимаем первое место в России. Планируем, что объём экспорта в этом году преодолеет знаковый рубеж – 2 млрд долларов», – сказал Воробьёв.Глава региона подчеркнул, что в области реализуются различные меры поддержки сельхозпроизводителей и отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одним из стратегических направлений деятельности властей.
По итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции из Московской области составил 1,946 млрд долларов. Две трети от всего объёма экспорта отправляется в страны СНГ. Из стран дальнего зарубежья самые большие объёмы экспортируются в Китай, Саудовскую Аравию и Вьетнам.
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