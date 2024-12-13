В Подмосковье реализуют 10 инвестпроектов по производству детских товаров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области с 2022 года было заявлено 10 инвестпроектов индустрии детских товаров. Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила на заседании Координационного совета по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в России до 2030 года».
«В 2022 году почти вся индустрия детских товаров была отнесена к сфере импортозамещения. Это стало стимулом для активной инвестиционной деятельности. В Подмосковье за этот период было заявлено к реализации 10 инвестпроектов индустрии детских товаров. Суммарный объем инвестиций превышает 19 млрд рублей. Часть предприятий уже выпускают продукцию, другие проекты ещё в стадии реализации», – сказала Зиновьева.Она отметила, что проекты реализуются в самых разных направлениях – это детское питание, игрушки и многое другое.
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