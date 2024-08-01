В Подмосковье назвали топ-5 онлайн-услуг для бизнеса

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На подмосковном портале госуслуг предпринимателям доступно свыше 160 услуг и сервисов, о самых востребованных из них рассказали в Мингосуправления региона.
«Наиболее популярной онлайн-услугой для бизнеса госпортале Подмосковья стало оформление разрешения на деятельность такси. С начала года за таким разрешением обратились свыше 43 тысяч раз», — говорится в сообщении.Второе место по популярности заняла выдача разрешений на земляные работы: этой услугой с начала года воспользовались 20,8 тыс. раз. На третьем месте оказалась услуга по выдаче техусловий, договоров и актов подключения к инженерным сетям: 20,3 тыс. заявок. Четвёртое место заняло получение согласования на установку средств размещения информации — 15,8 тыс. обращений. А замыкает топ-5 выдача разрешения на размещение объектов — этой услугой воспользовались 14,3 тыс. раз.
«Преимущество цифровых услуг — удобство. Сейчас бизнес может смело переходить на электронные сервисы. Это не просто тренд, а реальная возможность упростить многие процессы и повысить эффективность работы», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.В министерстве также сообщили, что с начала года на региональном портале госуслуг стало более чем на 160 тысяч больше представителей бизнеса.
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