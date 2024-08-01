В Подмосковье стартовал приём заявок на два вида поддержки для бизнеса

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Приём заявок на гранты для молодых предпринимателей и социального бизнеса, а также на субсидии для социальных предприятий стартовал в Московской области в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Подмосковные предприниматели, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 млн рублей, но не более 85% затрат. Заявки принимаются до 30 августа», — отметила глава областного министерства Екатерина Зиновьева.Она пояснила, что эту субсидию можно потратить на оборудование соцпредприятия, мебель, арендные и коммунальные платежи и пр.
«Кроме того, с 1 августа предприниматели Московской области, чей бизнес включён в реестр социальных предприятий, а также предприниматели в возрасте до 25 лет включительно могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Эти заявки также принимаются до 30 августа», — добавила Екатерина Зиновьева.Отмечается, что получатель гранта должен самостоятельно вложить в бизнес не менее четверти всех расходов.
Подробная информация о подаче заявок и условии получения поддержки для бизнеса размещена на инвестиционном портале региона.
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