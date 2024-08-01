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В Подмосковье стартовал приём заявок на два вида поддержки для бизнеса

01 августа 2024, 09:32
Фото: iStock/chekat

Фото: iStock/chekat

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Приём заявок на гранты для молодых предпринимателей и социального бизнеса, а также на субсидии для социальных предприятий стартовал в Московской области в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Подмосковные предприниматели, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 млн рублей, но не более 85% затрат. Заявки принимаются до 30 августа», — отметила глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она пояснила, что эту субсидию можно потратить на оборудование соцпредприятия, мебель, арендные и коммунальные платежи и пр.



«Кроме того, с 1 августа предприниматели Московской области, чей бизнес включён в реестр социальных предприятий, а также предприниматели в возрасте до 25 лет включительно могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Эти заявки также принимаются до 30 августа», — добавила Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что получатель гранта должен самостоятельно вложить в бизнес не менее четверти всех расходов.

Подробная информация о подаче заявок и условии получения поддержки для бизнеса размещена на инвестиционном портале региона.

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#московская область
#мининвест мо
#подмосковье
#екатерина зиновьева
Золото впервые превысило 2500 долларов за унцию после сохранения ставки ФРС США
01 августа 2024, 09:17

JONGHO SHIN

Цена на золото в четверг утром впервые превысила отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после решения ФРС США сохранить ставку и на фоне роста геополитической напряжённости. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что по состоянию на 7:39 мск стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 17,2 доллара, или на 0,7%, до 2490,2 доллара за тройскую унцию.

Ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 2500 долларов. Максимальное значение достигало 2502,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,43% — до 29,062 доллара за унцию.

Результаты июльского заседания ФРС были опубликованы 31 июля. Регулятор в восьмой раз подряд оставил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС по денежно-кредитной политике влияют на курс доллара США, который, в свою очередь, воздействует на цены на золото.

Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спрос
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Могут ли санкции разрушить торговлю России и Турции
Турецкий экспорт в Россию упал на 28%
01 августа 2024, 01:44

Фото: istockphoto.com/9parusnikov

В первом полугодии 2024 года экспорт турецких товаров в Россию упал на 28,3%, составив $4,16 млрд. Основной причиной сокращения стали санкции ЕС и США, которые затруднили реэкспорт европейских товаров через Турцию. В результате, несмотря на значительное снижение, товарооборот остается в два раза выше уровня 2021 года.
Согласно статистике турецкого агентства TurkStat, передает РБК, в июне 2024 года Турция отправила в Россию товаров на $670 млн, что на 30% меньше по сравнению с июнем прошлого года. Основная часть турецкого экспорта в Россию связана с оборудованием и механическими устройствами, чей объем снизился на 27% до $961 млн. Экспорт электрооборудования сократился на 48%, а поставки пластмасс уменьшились на 28%.Эксперты связывают падение с сокращением доли реэкспорта товаров из ЕС через Турцию.

В 2024 году доля реэкспорта составила менее 1%, по сравнению с 8% в первом полугодии 2023 года. Это связано с усилением контроля ЕС и введением вторичных санкций, что значительно ограничило поставки европейских товаров в Россию через Турцию. Проблемы также возникли в области платежей. США ввели новые санкции против банков, работающих с российским военно-промышленным комплексом, что усложнило финансовые транзакции.

Российские банки сталкиваются с трудностями при открытии счетов в лирах и проведении платежей, что негативно сказывается на торговых отношениях.
Несмотря на снижение экспорта из Турции, российский экспорт в Турцию остался стабилен благодаря поставкам энергоносителей. Российские поставки в Турцию составили $22 млрд, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом, хотя текущие показатели показывают снижение, общий товарооборот между странами значительно превышает допандемийные уровни.

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#санкции
#экспорт
#турция
#поставки
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«Торговый Дом Шоколада» выпустил с начала года 200 тонн продукции
31 июля 2024, 19:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная кондитерская фабрика «Торговый Дом Шоколада» из Химок с начала года выпустила 200 тонн шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания производит продукцию как под собственной маркой Libertad, так и на заказ – по рецептуре заказчика или разрабатывая новый продукт. Сейчас в ассортименте фабрики – более 1 тыс. рецептур. Это шоколадные плитки с разнообразными начинками, традиционные классические трюфели, жевательные конфеты в шоколаде, шоколадные драже с ягодами, фруктами, орехами и кофейными зёрнами.
«Предприятие производит продукцию не только для российского рынка, но и на экспорт. Последние годы фабрика поставляет продукцию в Китай, Белоруссию, Казахстан, Монголию, Узбекистан и Абхазию. В ближайшее время компания также планирует наладить поставки в Сербию, Иран, Ирак, Катар и Саудовскую Аравию», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Торговый Дом Шоколада» была основана в 2016 году, а в 2018-м в ассортименте фабрики уже насчитывалось около 100 позиций. На сегодняшний день компания производит около 300 наименованной продукции под торговой маркой Libertad и еще 700 рецептов предлагает компаниям на заказ.

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#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#фабрика
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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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В России продлили IT-ипотеку до 2030 года
31 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/Diy13

Правительство России продлило IT-ипотеку до 2030 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что в августе вступят в силу новые изменения: максимальная ставка составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита по льготным условиям – девять миллионов рублей.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что приобрести жильё по льготной ипотеке до 2030 года смогут не менее 82 тысяч специалистов сферы.

Он подчеркнул, что российская цифровая индустрия развивается высокими темпами, поэтому важно, чтобы развитие происходило по всей стране равномерно. В связи с этим важно сохранить кадровый IT-потенциал регионов России за счёт продления льготной ипотеки.

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#правительство
#ипотека
#льготная ипотека
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#россия
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Производство автотранспортных средств за год выросло в Подмосковье на четверть
31 июля 2024, 15:35

Фото: iStock / microolga

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Подмосковье в первом полугодии текущего года увеличилось примерно на четверть по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«С января по июнь 2024-го в Московской области рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия рост в сегменте кузовов, производство прицепов и полуприцепов составил 34,3%. На 16,7% увеличилось производство автотранспортных средств», – отметила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте добавили, что больше о промышленности региона можно узнать в телеграм-канале ведомства, а о мерах поддержки бизнеса региона – на Инвестпортале Московской области.

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#экономика
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#екатерина зиновьева
#московская область
#автомобили
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В Германии потребовали прекратить экономическую войну с Россией
Депутат бундестага Дагделен призвала закончить экономическую войну с Россией
31 июля 2024, 13:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германии следует прекратить экономическую войну с Россией. Такое заявление сделала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети Х.
В феврале 2022 года министр иностранных дел страны Анналена Бербок заявляла, что в третьем квартале года Россия «точно потерпит крах» из-за введённых против неё санкций.

Дагделен напомнила о словах политика и заявила, что ВВП Германии заметно сокращается, в том числе и из-за введённых антироссийских санкций. В связи с этим она задалась вопросом, когда же закончится эта саморазрушительная экономическая война.

Ранее, 27 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что России удалось адаптироваться к санкциям и показать экономическую и общественную гибкость.

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#санкции
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Набиуллина: ЦБ приведет Россию к низкой инфляции сквозь экономическую бурю
31 июля 2024, 02:51

Фото: сайт Центробанка РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бурей в незнакомом океане, но заверила, что ЦБ крепко держит штурвал и приведет Россию к низкой инфляции. Об этом она сообщила во время выступления в Совете Федерации.
«Наш корабль действительно вступил в очень бурные и незнакомые воды, но океан остался океаном, штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели. Да, период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени, но к цели мы обязательно придем», — выступила глава Банка России.
Она также добавила, что лучшее, что сейчас может сделать ЦБ для роста экономики и защиты доходов россиян — это сдерживать инфляцию. По ее словам, это не просто конъюнктурная задача, а миссия.

Набиуллина напомнила, что Центробанк уже однажды смог уменьшить инфляцию до 4% и держать ее в этих пределах на протяжении трех лет — с 2017 по 2020 год, что способствовало развитию долгосрочного кредитования, снижению ставок в банках и спокойствию населения за цены.
«Да, это были более или менее спокойные годы, и классический, применяемый в очень многих странах механизм снижения инфляции в нашей стране прекрасно сработал», — пояснила глава Центробанка.
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#корабль
#цены
#центробанк
#налог
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В Подмосковье отметили значительный рост производства одежды и текстиля
30 июля 2024, 22:19

Фото: iStock / Vladimir Dyavhkov

В Московской области за шесть месяцев текущего года производство одежды выросло в годовом исчислении на 16,3%, а выпуск текстильных изделий – на 25,4%.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Объём производства предприятий, специализирующихся на отделке тканей и текстильных изделий, в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза – на 49,8%. Выпуск прочих текстильных изделий вырос в годовом исчислении без малого на треть, прибавив 27,9%», – отметила Зиновьева.
Нарастили объёмы производства по сравнению с прошлогодними показателями и предприятия по выпуску одежды. Без учёта одежды из меха производство выросло почти на 22%. На 10% в годовом исчислении увеличилось производство вязаных и трикотажных изделий и одежды.

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#екатерина зиновьева
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#одежда
#производство
#мининвест мо
#московская область
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В Московской области выплатили задолженность по зарплате на 57 млн рублей
30 июля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные организации выплатили сотрудникам в первом полугодии текущего года задолженность по заработной плате более чем на 57 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона. Там уточнили, что права на оплату труда восстановили для примерно 1 тысячи работников.
«В первом полугодии полностью погасили задолженность по зарплате в городских округах Мытищи, Серпухов, Ступино, Дубна, Сергиев Посад, Истра, Балашиха, Клин, Пушкино и Коломна. Права работников, выплата задолженности по зарплате и многие другие вопросы каждый месяц рассматривают на совещаниях Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в Государственную инспекцию труда по Московской области. Можно обратиться по телефону горячей линии 8 (991) 104-92-36.

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#подмосковье
#московская область
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