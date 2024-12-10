Три предприятия Подмосковья вошли в топ-10 производителей продуктов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Три подмосковных предприятия, работающие по модели «от поля до прилавка», включены в первую десятку ежегодного рейтинга «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания» от организации Tastes of Russia. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Рейтинг учитывает узнаваемость брендов, качество и доверие к продукции. Он основан на мнении 500 ведущих экспертов пищевой промышленности.
В министерстве пояснили, что предприятия предлагают качественную продукцию не только в масштабах области и страны, но и развивают экспортное направление.
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«Истринская сыроварня Олега Сироты» заняла восьмое место, крупнейший производитель мясного направления «Мираторг» – девятое. Один из производственных комплексов компании расположен в городском округе Домодедово, его мощность – 137 тонн продукции в сутки. Предприятие уверено лидирует в производстве свинины и говядины. Замкнул десятку подмосковный Агрохолдинг «Продо», производящая колбасные изделия», – отметили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что предприятия предлагают качественную продукцию не только в масштабах области и страны, но и развивают экспортное направление.
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Лора Луганская