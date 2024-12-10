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Три предприятия Подмосковья вошли в топ-10 производителей продуктов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Три подмосковных предприятия, работающие по модели «от поля до прилавка», включены в первую десятку ежегодного рейтинга «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания» от организации Tastes of Russia. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Рейтинг учитывает узнаваемость брендов, качество и доверие к продукции. Он основан на мнении 500 ведущих экспертов пищевой промышленности.
«Истринская сыроварня Олега Сироты» заняла восьмое место, крупнейший производитель мясного направления «Мираторг» – девятое. Один из производственных комплексов компании расположен в городском округе Домодедово, его мощность – 137 тонн продукции в сутки. Предприятие уверено лидирует в производстве свинины и говядины. Замкнул десятку подмосковный Агрохолдинг «Продо», производящая колбасные изделия», – отметили в ведомстве.


В министерстве пояснили, что предприятия предлагают качественную продукцию не только в масштабах области и страны, но и развивают экспортное направление.

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Подмосковным предприятиям выделили дополнительную поддержку на 390 млн рублей
10 декабря 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области расширили региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса в части развития производства. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Суммарно бюджет двух областных программ субсидирования затрат на модернизацию и на покупку оборудования на 2024 год увеличили на 390 млн рублей.
«Программа «Модернизация» была увеличена на 100 млн рублей. В итоге поддержку получат ещё 47 предприятий, а общее их число составит 278. Программа субсидирования покупки промышленного оборудования была увеличена на 290 млн рублей. Общее количество получателей в этом году превысит 30 компаний», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа «Модернизация» позволяет предпринимателям компенсировать часть затрат на покупку и лизинг оборудования для создания и развития, либо модернизации производства.

Программа по возмещению затрат промышленным предприятиям на покупку нового оборудования даёт возможность возместить до 20 млн рублей соответствующих расходов, но не более 50% всех затрат.

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В Подмосковье запустили производство сухих пищевых смесей

Подмосковье вышло в лидеры регионов России по экономическому потенциалу
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#московская область
#экономика
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В Подмосковье запустили производство сухих пищевых смесей
10 декабря 2024, 17:16

Фото: сайт медиасток.рф

В Дмитровском городском округе будут выпускать сухие пищевые смеси. Производственный комплекс запустила компания «Милктрейдинг», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На новом предприятии займутся производством сухих смесей, которые применяются в пищевой промышленности.
«Инвестиции в строительство и запуск предприятия составили 70 млн рублей. Для производства и хранения сухих пищевых смесей компания построила производственное здание и три ангарных помещения площадью более 1,8 тыс. кв. м. На производстве создадут не менее 3️0 рабочих мест», – отметили в ведомстве.
На новой производственной площадке компания будет выпускать продукцию, которую в дальнейшем станут применять при производстве молочных и кондитерских продуктов, а также использовать в мясной отрасли.

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Подмосковье вышло в лидеры регионов России по экономическому потенциалу
10 декабря 2024, 14:15

Фото: Фотобанк МО

Московская область вошла в число лидеров топ-35 регионов по экономическому потенциалу развития. Таковы итоги исследования Фонда развития гражданского общества по итогам III квартала на основе данных ФНС и Росстата.
Список возглавили Москва, ХМАО и ЯНАО, а также Подмосковья. Ранее ХМАО был третьим, а Московская область в тройку не входила. На смену позиций повлияли размеры уплаченного НДС, зарплат и прибыли предприятий.
«У Подмосковья – второе место по сумме уплаченного в бюджет НДС, третье место по финансовым результатам работы предприятий и организаций и 12-е - по среднемесячной зарплате», – пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.
По его словам, у Московской области хорошая динамика показателей.

Москва по экономическому потенциалу уверенно сохраняет первое место уже несколько лет подряд с наивысшим значением среднего места по двум из трех критериев. Это уплата НДС и прибыль.

Как объясняют авторы исследования, их целью была оценка эффективности реального сектора экономики регионов, обеспечивающего благосостояние населения территорий.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#рейтинг
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Банк России объяснил обвал рубля в ноябре
Центробанк перечислил причины резкого ослабления рубля в ноябре
10 декабря 2024, 09:31

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых санкций США и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые приобретали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Центробанком.
Уточняется, что за месяц национальная валюта просела относительно американского доллара на 11% и на 8,4% к китайскому юаню. По данным ЦБ РФ, к такой ситуации привели американские санкции, которые повлияли на процесс международных расчетов, что, в свою очередь, увеличило сроки поступления выручки от продажи товаров за рубеж и оказало воздействие на волатильность валютного рынка.

Для сокращения волатильности Банк России сначала приостановил закупку иностранной валюты до конца 2024 года, однако затем продолжил ее продажи, что привело к укреплению российской валюты.

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В российском регионе рухнул спрос на жилье из-за высокой ключевой ставки
09 декабря 2024, 20:19

Фото: iStock/LENblR

В Татарстане спрос на жилье в октябре упал до рекордного минимума из-за высокой ключевой ставки, отмены льготной ипотеки и роста цен на недвижимость. Об этом пишет «Татар-информ». Количество выданных за месяц ипотечных кредитов, как отмечается, снизилось до 3,5 тысяч.
«Спрос очень сильно упал. Его, можно сказать, вообще нет. Сегодня поступило одно предложение – молодая семья разводится, люди вынуждены разъезжаться и брать ипотеку. Только в таких случаях люди соглашаются на ипотечные кредиты. Но это штучные клиенты. По десятибалльной шкале я бы оценила ситуацию на рынке недвижимости на один балл», – заявила в беседе с изданием глава Гильдии риелторов Набережных Челнов Светлана Газетдинова.
В свою очередь вице-президент Гильдии риэлторов РТ Андрей Савельев подтвердил, что спрос на жилье находится на рекордно низких значениях и «год нам предстоит тяжелый, как минимум до лета». По его словам, могут быть незначительные колебания из-за различных льготных лимитов на месяц, но «ничего хорошего на рынке пока ждать не стоит».

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Эксперт назвал решение проблемы с дефицитом инженеров
Эксперт Фомин: нужно растить инженеров с детства для борьбы с их дефицитом
09 декабря 2024, 20:05

Фото: iStock/demaerre

Не существует простого решения проблемы с дефицитом инженеров на рынке труда, нужно растить специалистов со школьной скамьи. Об этом заявил проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Фомин. По его мнению, популяризировать профессию среди молодежи должны предприятия и университетское сообщество.
«Простого решения нет, инженерную мысль нужно внедрять, как говорится, с младых ногтей. Это, безусловно, изучение физики, математики и инженерного дела в школах, популяризационная работа. Ее должны проводить предприятия, университетское сообщество», — пояснил эксперт, отвечая на вопрос «Татар-информа».
Фомин подчеркнул, что молодых специалистов нужно мотивировать к разработке инноваций. Одни из таких способов, по его словам, будет ускоренное внедрение в производство идей студентов или выпускников институтов.

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#татарстан
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В Ступине построили цех обработки металла для электротехнического производства
09 декабря 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Цех по металлообработке построил для нужд своего производства Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат», новый промышленный объект получил разрешение на запуск в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общая площадь нового промышленного здания составляет более 1,3 тыс. квадратных метров. Инвестиции компании «СТЭЗ» в модернизацию производства превысили 440 миллионов рублей. Общее число работников завода после запуска нового производства составит 80 человек», — отметила зампред подмосковного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «СТЭЗ» планирует выпускать телекоммуникационное и сетевое оборудование, электротехнику и прочую электронную продукцию.

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В Подмосковье зарегистрировали уже около 830 тыс. самозанятых
09 декабря 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье зарегистрировали уже около 830 тыс. самозанятых Число самозанятых в Московской области сегодня достигло без малого 830 тыс.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева
«Сейчас в Подмосковье зарегистрировано 829 750 самозанятых. Рост с начала года превысил 177 тыс., то есть свыше 27%. Больше всего самозанятых зарегистрировали в апреле. Тогда количество предпринимателей в таком статусе увеличилось на 20 тыс.», – уточнила Зиновьева.
В пресс-службе Мининвеста напомнили, что 14 декабря состоится форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты». Участниками станут предприниматели и самозанятые Подмосковья, а также планирующие открыть бизнес в регионе. Участие в форуме бесплатное, однако необходима регистрация на сайте.

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#екатерина зиновьева
#экономика
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#самозанятые
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В 70 подмосковных индустриальных парках работают порядка 1,4 тыс. резидентов
09 декабря 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В 70 индустриальных парках Московской области работают свыше 1,4 тыс. предприятий.
Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочего визита в Балашиху. Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым он посетил два индустриальных парка – Милованов и Демидов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Сейчас на территории Московской области – 70 индустриальных парков, которые на общей площади 3,5 ты. га собрали более 1,4 тыс. предприятий. Это сотни тысяч рабочих мест и рост налоговой базы. В Балашихе мы были ровно семь лет назад, когда идеи только начинали зарождаться. Сейчас в округе создано уже пять индустриальных парков, четыре из них заполнены», – сказал Брынцалов.
Первым председатель Мособлдумы посетил индустриальный парк Милованов – самый крупный в муниципалитете. Объект был создан год назад и на полную мощность ещё не заработал. Сейчас создаётся его первая очередь площадью 89 га.

Территория рассчитана на 115 резидентов. Сейчас приступили к реализации своих проектов порядка 60. Они купили землю и сейчас получают документы на стройку, либо уже в стадии строительства. Основные производства – металлообработка, швейное, красочное и текстильное.

Далее Брынцалов посмотрел, как налажена работа в индустриальном парке Демидов. Он познакомился с производством комплектующих для анатомических матрасов и металлоконструкций.

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