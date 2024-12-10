В Подмосковье запустили производство сухих пищевых смесей

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В Дмитровском городском округе будут выпускать сухие пищевые смеси. Производственный комплекс запустила компания «Милктрейдинг», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На новом предприятии займутся производством сухих смесей, которые применяются в пищевой промышленности.
На новой производственной площадке компания будет выпускать продукцию, которую в дальнейшем станут применять при производстве молочных и кондитерских продуктов, а также использовать в мясной отрасли.
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«Инвестиции в строительство и запуск предприятия составили 70 млн рублей. Для производства и хранения сухих пищевых смесей компания построила производственное здание и три ангарных помещения площадью более 1,8 тыс. кв. м. На производстве создадут не менее 3️0 рабочих мест», – отметили в ведомстве.
На новой производственной площадке компания будет выпускать продукцию, которую в дальнейшем станут применять при производстве молочных и кондитерских продуктов, а также использовать в мясной отрасли.
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Лора Луганская