Подмосковным учёным вручили 25 премий губернатора

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области в День российской науки состоялось вручение научных премий губернатора. Десятью премиями за коммерциализацию научных и научно-технических результатов за 2023 год в сферах науки, технологии, техники и инноваций отмечены три лауреата и семь авторских коллективов региона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Ещё 15 премий по результатам работы год получили молодые учёные и специалисты. Их награждали индивидуально и в составе авторских коллективов. Награды вручила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Так, премией отмечен проект коллектива молодых учёных из ФГУП «ВНИИФТРИ». Это полевой комплекс, позволяющий замерять различные параметры гравитационного поля Земли в одной точке. Разработка имеет практическое значение для поиска полезных ископаемых и в решении других задач.
Премии за коммерциализацию получили сотрудники предприятий и организаций из Люберец, Жуковского, Дубны, Пушкинского, Истры, Раменского, Королёва и Ступина.
В их числе – начальник отделочного производства АО «ЭНЕРГОКОНТРАКТ – Томилино» из Люберец Елена Максимова. Она разработала и внедрила технологические режимы предварительной промывки, крашения и отделки тканей из метаарамидных волокон. Такие ткани используются для пошива спецодежды, защищающей от термических рисков. Её применяют в работе пожарные и электрики.
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«Общая сумма премий, полученных нашими учёными по итогам 2023 года за коммерциализацию своих разработок, составляет 10 млн рублей. А сумма премий для молодых учёных и специалистов достигла 10,5 млн рублей. Это 15 премий по 700 тысяч рублей каждая», – пояснила зампред.
Премии за коммерциализацию получили сотрудники предприятий и организаций из Люберец, Жуковского, Дубны, Пушкинского, Истры, Раменского, Королёва и Ступина.
В их числе – начальник отделочного производства АО «ЭНЕРГОКОНТРАКТ – Томилино» из Люберец Елена Максимова. Она разработала и внедрила технологические режимы предварительной промывки, крашения и отделки тканей из метаарамидных волокон. Такие ткани используются для пошива спецодежды, защищающей от термических рисков. Её применяют в работе пожарные и электрики.
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Лора Луганская