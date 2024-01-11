В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе

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Заявку на субсидию для компенсации затрат на развитие бизнеса по франшизе могут подать предприниматели Московской области с четверга, 11 января, на эти цели власти выделили 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидию могут получить владельцы малого и среднего бизнеса, компенсация идет на приобретение оборудования, аренду, коммунальные платежи. Субсидия может составлять не более 50% затрат, при этом для региональных франшиз максимальная сумма выплаты — 1 млн рублей, для прочих — 500 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.Подать заявку на получение субсидии можно онлайн — на инвестиционном портале Подмосковья. Заявки принимаются в течение года.
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Лев Каштанов