В Подольске запустили распределительный центр для АЗС «Нефтьмагистраль»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Подольск появился новый распределительный центр. Его ввела в эксплуатацию компания «Аренда-групп», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Суммарный объём инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей.
На территории распределительного центра будут принимать, сортировать и хранить товары. Там предусмотрено несколько зон: погрузки и разгрузки, холодной экспедиции, холодильных камер, хранения непродовольственных и продовольственных товаров. В дальнейшем все они будут поставляться на заправочные станции «Нефтьмагистраль».
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«В распределительном центре площадью более 26 тыс. кв. м будут хранить товары для дальнейшей реализации через сеть заправочных станций «Нефтьмагистраль». Центр строился в течение двух лет. В нём создано более 50 новых рабочих мест», – рассказали в пресс-службе.
На территории распределительного центра будут принимать, сортировать и хранить товары. Там предусмотрено несколько зон: погрузки и разгрузки, холодной экспедиции, холодильных камер, хранения непродовольственных и продовольственных товаров. В дальнейшем все они будут поставляться на заправочные станции «Нефтьмагистраль».
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Лора Луганская