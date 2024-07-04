Подмосковное пищевое производство внедрило двойной контроль качества продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производство готовой еды и напитков агропромышленного холдинга «Мираторг» в городском округе Домодедово запустило двойной контроль качества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На заводе установлен тоннель с бережной пастеризацией, который обеспечивает длительные сроки годности продукции без консервантов. Перед тем, как попасть туда, блюдо проходит первый этап проверки – контроль по всем ключевым параметрам, включая соблюдение технологий приготовления. Второй этап – лабораторный и органолептический, в рамках которого проводят исследования и оценивают внешние характеристики продукта. На упаковках с готовой едой, прошедшей все этапы, размещают наклейку «Двойной контроль качества», – говорится в сообщении.Как рассказали в министерстве, предприятие контролирует и условия производства товаров. С начала года на заводе проведено 75 исследований воздуха, 136 – воды, а также более 1,3 тыс. исследований по смывам. Процесс приготовления максимально автоматизирован – от дозировки ингредиентов, до контроля качества упаковки.
Отмечается, что при производстве готовых блюд предприятие использует собственное сырье, натуральные ингредиенты и специи, без добавок и искусственных красителей.
Читайте также:
Подмосковье вышло в лидеры по объёму закупок у самозанятых в России
Реутов включили в число городов с высоким уровнем доходов населения
В Подмосковье в первом полугодии открыли более 400 предприятий общепита
Лора Луганская