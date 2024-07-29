Подмосковное предприятие выпустило полумиллиардную медицинскую иглу

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Новые технологии и материалы» изготовила уже более 500 млн медицинских игл. Юбилейная игла сошла с конвейера предприятия в июле, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Дочернее предприятие АО «Обуховский завод», входящего в концерн ВКО «Алмаз – Антей», первым в России освоило производство медицинских игл полного цикла.
По её словам, в этом производственном сегменте заняты 60 человек.
Как отметили в министерстве, инъекционные иглы подмосковного производства прочны, комфортны и безопасны. Тройная заточка сводит к минимуму болевые ощущения при введении, а универсальное крепление обеспечивает совместимость с любым шприцем.
Читайте также:
Для бизнесменов Подмосковья проведут семинар по выходу на белорусский рынок
В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп
В Подмосковье заключили 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы
«Мощности компании, расположенные в Сергиево-Посадском городском округе, позволяют изготавливать до 1,4 млн изделий в сутки. Это важнейшая для технологического суверенитета России продукция. Её выпуск компания наладила в 2018 году. Общий объём инвестиций в запуск нового направления превысил 300 млн рублей. Сегодня на предприятии выпускаются инъекционные иглы восьми видов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, в этом производственном сегменте заняты 60 человек.
Как отметили в министерстве, инъекционные иглы подмосковного производства прочны, комфортны и безопасны. Тройная заточка сводит к минимуму болевые ощущения при введении, а универсальное крепление обеспечивает совместимость с любым шприцем.
Читайте также:
Для бизнесменов Подмосковья проведут семинар по выходу на белорусский рынок
В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп
В Подмосковье заключили 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы
Лора Луганская