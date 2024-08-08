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Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли

08 августа 2024, 15:26
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Почти 290 гектаров областной земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду животноводческому предприятию «Кузьминский» в Сергиево-Посадском округе в рамках государственной программы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.


«Предприятие «Кузьминский» уже более 20 лет занимается разведением племенного крупного рогатого скота. Ранее этому предприятию передали в аренду по госпрограмме 17 гектаров земли, сейчас — 286 гектаров», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.
Отмечается, что на полученной земле предприятие планирует выращивать корма для коров — пшеницу, ячмень, рапс, горох, сорго, кукурузу и сою. Кроме того, новые площади позволят расширить и само производство.

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#сергиев посад
#земельные участки
#апк
#сельское хозяйство
#минимущества
#наталья адигамова
США нашли более привлекательный рынок для поставки газа вместо Европы
Поставщики газа из США вместо Европы переключились на более привлекательную Азию
08 августа 2024, 15:51

Фото: iStock/MikeMareen

Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) из США стали всё чаще отдавать предпочтение покупателям из Азии вместо Европы, хотя обежали поддержать Евросоюз после отказа от российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Business Insider.
По словам аналитиков, США переключились на азиатский рынок после того, как цены на нём превысили европейские. Это произошло даже несмотря на то, что стоимость СПГ в Европе в настоящее время значительно выше показателей прошлого десятилетия.

Согласно итоговым данным за прошлый месяц, поставки американского СПГ в европейские страны примерно сравнялись с российскими. Так, США поставили в Евросоюз 1,5 миллиона тонн топлива, а Россия – 1,3 миллиона тонн. Это стало минимальным разрывом с конца 2021 года.

В январе этого года поставки составляли 5,2 тонны от США против 1,5 миллионов тонн от России.

Прогнозируется, что в августе – сентябре продолжится такая тенденция.

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#сша
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#россия
#газ
#поставки
#экономика
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Зарплата курьеров в России превысила зарплату учителей
HH.ru: Средняя зарплата курьеров в России составляет 110 тыс. руб.
08 августа 2024, 13:48

Фото: iStock/PIKSEL

На сегодня средняя зарплата курьеров в России составляет 110 тыс. руб. При этом самую большую оплату труда обещают курьерам на личном автомобиле в «Купере», «Перекрестке Впрок» и Ozon Fresh. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные HH.ru.
В «Купере» курьерам обещают зарплату до 202 тысяч рублей после вычета налогов, однако для этого работник должен иметь личный автомобиль. Тем временем «Перекресток Впрок» готов платить водителям-курьерам на собственном грузовом автомобиле зарплату от 200 тыс. руб. до вычета налогов. А Ozon Fresh предлагает зарплату курьерам с личным автомобилем в размере от 150 до 270 тыс. руб. до вычета налогов. При этом сотрудникам на электровелосипеде маркетплейс готов платить от 120 тыс. до 170 тыс. руб.

Высокий уровень зарплат для курьеров также отмечен в «ВсеИнструменты.ру», «PizzaSishiWok», «Бургер Кинг», Wildberries, московском ЦУМе и «Тануки».

Таким образом, средняя зарплата курьеров на сегодняшний день составляет 110 440 руб. Рост отмечается уже третий год подряд. При этом средняя зарплата учителей в России составляет 41,9 тысяч рублей.

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#зарплата
#автомобиль
#учителя
#рост
#профессии
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Россия и Китай готовятся к запуску торговли по бартеру
Reuters: Россия и Китай готовятся к запуску торговли по бартеру
08 августа 2024, 12:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и Китай из-за санкционных ограничений США могут начать использовать схемы бартерной торговли. Об этом сообщает агентство Reuters.
Источники издания отметили, что первые де сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью.

Зампред правления китайско-российской компании Qifa Кайл Шостак напомнил, что в начале 1990-х Москва и Пекин уже торговали по бартеру. Китай использует такие механизмы и с другими государствами. Так, в 2019 году стране удалось обменять пальмовое масло из Малайзии на строительные услуги, продукты из природных ресурсов и необходимое оборудование. А в 2021 году Китай экспортировал в Иран автозапчасти в обмен на фисташки.

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#россия
#китай
#торговля
#экономика
#сотрудничество
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Финансист Яхонтова назвала опасные последствия повышения ставки для бизнеса
Финансист Яхонтова: Повышение ключевой ставки грозит компаниям увольнениями
07 августа 2024, 19:51

Фото: iStock/champpixs

Финансист, руководитель отдела партнерских продаж сервиса Екатерина Яхонтова завила, что повышение ключевой ставки может негативно отразиться на бизнесе и принести компаниям снижение потребительского спроса, продаж и прибыли.
Это, в свою очередь, может повлечь за собой массовые увольнения сотрудников организаций, считает эксперт.

«Повышение ключевой ставки увеличивает процентные ставки по кредитам, что делает заёмные средства дороже для бизнеса. Это может замедлить развитие компании и снизить её конкурентоспособность на рынке. Некоторые бизнесы будут вынуждены отложить или отменить планируемые ранее инвестиции и проекты», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке, минимальная процентная ставка теперь составит 20%.

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#инвестиции
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#бизнес
#экономика
#финансы
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Аналитик Буйволов спрогнозировал курс доллара на начало осени
07 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

Аналитик Денис Буйволов допустил курс доллара на начало осени в районе 90-95 рублей.
«Гипотетически доллар мог бы дотянуться и до 100 руб., но для этого должны сложиться определенные обстоятельства, например, сильный и устойчивый спад цен на сырье с одновременным ухудшением картины на геополитическом контуре РФ могли бы вызвать подобный импульс. Однако такой сценарий маловероятен», — добавил в беседе с Газета.ру Буйволов.

Ранее управляющий директор по инвестициям Николай Рясков выражал мнение о том, что причина в обвале биржи по всему миру кроется в росте безработицы в США и ухудшении прогнозов прибыли ведущих американских компаний.

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#экономика
#валюта
#рубль
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Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба
07 августа 2024, 18:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область занимает первое место в России и в Центральном федеральном округе по объёмам производства хлеба. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За первое 2024 года полугодие объём производства хлеба на региональных фабриках вырос более чем на 8% и составил без малого 84 тыс. тонн. За тот же период прошлого года на подмосковных хлебокомбинатах выпустили 77,5 тыс. тонн продукции. В этой отрасли Московская область лидирует в Центральном федеральном округе: на долю региона приходится 23,4% от общего объёма хлеба. Она также занимает первое место в стране. 5% продукции на российском рынке изготовлены в Подмосковье», – говорится в сообщении.
Крупнейшими предприятиями по производству хлеба в Подмосковье в министерстве назвали «Калининградхлеб» с заводом в Королёве, «Ореховохлеб», «Коломнахлебпром», «Щёлковохлеб» и «ХЛЕБ САБУРОВО».

Региональные производители выпускают большой ассортимент хлебобулочных изделий – от классических батонов из пшеничной муки и буханок до мультизлаковых изделий, продукции из цельнозерновой муки с семенами и другими добавками.

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#подмосковье
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#минсельхозпрод мо
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Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%
07 августа 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за шесть месяцев этого года увеличилось более чем на 16%. Такую статистику привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Также на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций», – цитирует Зиновьеву пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Как отметила зампред, в Московской области реализуется большое число фармацевтических и медицинских проектов по обеспечению технологического суверенитета российской экономики. Сегодня в регионе на разных стадиях реализации – 22 таких проекта.

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#экономика
#инвесторы
#московская область
#подмосковье
#екатерина зиновьева
#лекарства
#производство
#фармацевтика
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В Подмосковье появится новое металлообрабатывающее предприятие
07 августа 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Новый металлообрабатывающий цех появится в Павлово-Посадском городском округе. Строительство до конца года планирует завершить «Электрогорский металлический завод», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Новый проект предполагает расширение действующего предприятия. Объём инвестиций в строительство и запуск цеха – 780 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и ввести его в эксплуатацию планируется в первом квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По её словам, на новом производстве предприятия АО «Элемет» создадут около 30 рабочих мест. Среди специалистов, которых уже сейчас предприятие готово принять на работу, – сварщики, операторы станков с ЧПУ, токари и фрезеровщики.

Цех площадью более 5 тысяч кв. м. будет предназначен для механической обработки металлических изделий, которые используются при изготовлении основных видов продукции завода. Это оборудование для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, золотодобывающих предприятий, а также производства серийной спецтехники для обслуживания самолётов и аэропортов.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Устанавливать тарифы ЖКХ в России захотели по-новому
В Госдуме рекомендовали вернуться к идее устанавливать тарифы ЖКХ на пять лет
07 августа 2024, 16:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России могут вернуться к идее установления долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Об этом информирует Forbes.
Депутаты Госдумы рекомендовали к марту следующего года подготовить законопроект, который закрепляет тарифы на коммунальные ресурсы не менее чем на пять лет с учетом ежегодной индексации. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что уже подготовили соответствующий проект федерального закона.

По словам зампреда думского комитета по строительству Светланы Разворотневой, из-за отсутствия долгосрочного плана инвесторы неохотно идут в данную сферу. Уточняется, что до 2030 года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ требуется 4,5 трлн рублей, однако в бюджете заложено лишь 900 млрд рублей.

Напомним, в настоящее время управляющие компании сами определяют тарифы на коммунальные ресурсы.

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#инвесторы
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