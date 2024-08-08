Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Почти 290 гектаров областной земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду животноводческому предприятию «Кузьминский» в Сергиево-Посадском округе в рамках государственной программы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Предприятие «Кузьминский» уже более 20 лет занимается разведением племенного крупного рогатого скота. Ранее этому предприятию передали в аренду по госпрограмме 17 гектаров земли, сейчас — 286 гектаров», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.Отмечается, что на полученной земле предприятие планирует выращивать корма для коров — пшеницу, ячмень, рапс, горох, сорго, кукурузу и сою. Кроме того, новые площади позволят расширить и само производство.
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