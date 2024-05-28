Андрей Воробьёв посетил опытно-промышленное производство в Красногорске

Современные мошенники могут не только красть деньги доверчивых граждан, но и втягивать в серьезные неприятности, сделав полноценным участником преступной деятельности. Дропперы — это люди, которых мошенники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки. Задача дроппера: предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате; передать или перевести другим лицам, получить определенный процент со сделки. Отмечается, что дропперы существуют двух видов: первые понимают, что их вовлекли в незаконную деятельность и требуют за свою работу вознаграждения, а другие вовлечены в деятельность обманом.