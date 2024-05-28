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Андрей Воробьёв посетил опытно-промышленное производство в Красногорске

28 мая 2024, 12:40
Фото: Сергей Хакимов

Фото: Сергей Хакимов

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Губернатору Московской области Андрею Воробьёву представили проект развития R&D-Центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Центр фармацевтической разработки открыли в прошлом году. На сегодняшний день на предприятии трудятся 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов.

«В Московской области сосредоточено порядка четверти рынка фарминдустрии. Я знаю, что и акционеры, и вся команда «Биннофарм Групп» настроены и дальше развиваться. Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу. Мы, в свою очередь, считаем своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и, конечно, подготовки кадров.Вне всяких сомнений, мы специализируем школу. Готовность обучаться естественным наукам очень высокая, есть спрос и у родителей, и у самих детей», — отметил Андрей Воробьёв.



В центре работают лаборатории фармацевтического анализа и фармацевтической технологии, где производится разработка новых фармпрепаратов. Выпускаться препараты будут в Серпухове, Зеленограде, Кургане и Ставраполе.

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Жителям Подмосковья напомнили об опасности несанкционированных пляжей
28 мая 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасности несанкционированных пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Перед открытием пляжного сезона в региона особое внимание уделяется требованиям безопасности, а именно наличию границ пляжной зоны и буйков на воде, состоянию дна водоемов, готовности спасательных постов.

«Оборудованный пляж — это пригодная, удобная и безопасная для отдыха и купания территория.В местах для купаний точно нет водоворотов, воронок и сильного течения. Купание же в первом попавшемся водоеме, даже если выглядит он совершенно безопасно, может навредить здоровью. Помимо различных травмирующих предметов, находящихся на дне водоема, сама вода может не соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому следует задуматься о собственной безопасности и заранее узнать, где находится ближайший официальный пляж, чтобы не рисковать жизнью, купаясь в несанкционированных местах», — отметил замначальника Игорь Сорокин.

Сотрудники ведомства проводят патрулирование несанкционированных пляжей и информируют жителей о рисках и последствия выбора неподготовленных водоёмов.

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Подмосковные спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Орехово-Зуеве
28 мая 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы Мособлпожспаса приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Система-112» обратились очевидцы, которые рассказали, что на 239-м километре федеральной трассы А-108 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

«В результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчину 1991 года рождения зажало в салоне поврежденными конструкциями. Водитель грузовика не пострадал. Очевидцы помогли ему выбраться из кабины до приезда спасателей. Прибывшие на место ДТП специалисты экстренных служб деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации. Во избежание вторичных факторов аварии работники противопожарно-спасательной службы смыли остатки топлива с дорожного полотна», — рассказал замначальника части Александр Кузенков.

ДТП, в результате которого грузовик вылетел в кювет, произошло в Орехово-Зуевском городском округе.

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Студент из Дубны выиграл серебро на чемпионате «Профессионалы»
28 мая 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Студент университета «Дубна» стал серебряным призером Чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству проходил в Санкт-Петербурге.

«По итогам состязаний второе место в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» завоевал студент филиала ДИНО Илья Кольцов. Всего за звание «Профессионала» в этой компетенции боролись восемь конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Московской, Самарской, Калужской и Ростовской областей.Поздравляем Илью и его эксперта-наставника, старшего преподавателя филиала Павла Митрошина и желаем дальнейших успехов!», — подчеркнули в пресс-служба администрации.

В рамках конкурсных испытаний финала участники выполняли сложные задания по программированию узла блокчейн, умных контрактов и интерфейса, после чего презентовали свои проекты.

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«Соучастник поневоле»: Как мошенники втягивают россиян в преступления
Эксперт по безопасности Черепякин: мошенники обманом ввязывают в преступление
28 мая 2024, 11:41

Фото: iStock/NanoStockk

Современные мошенники могут не только красть деньги доверчивых граждан, но и втягивать в серьезные неприятности, сделав полноценным участником преступной деятельности. Дропперы — это люди, которых мошенники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки. Задача дроппера: предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате; передать или перевести другим лицам, получить определенный процент со сделки. Отмечается, что дропперы существуют двух видов: первые понимают, что их вовлекли в незаконную деятельность и требуют за свою работу вознаграждения, а другие вовлечены в деятельность обманом.
Начальник Управления экономической безопасности Московской области Артём Черепякин в беседе с «Радио 1» объяснил, какие схемы используют мошенники, чтобы обманом втянуть человека в преступную деятельность.

«Дроппер поневоле — это обманутый человек. Он в силу того, что пришло какое-то заявление из службы социальной защиты или от потенциального работодателя скидывает свои персональные данные, а потом этими персональными данными пользуются злоумышленники. Они убеждают, что ты можешь быть частью правоохранительной системы или процессуальных действий, ты веришь и скидываешь всё про себя по непроверенным каналам связи или просто получаешь средства, происхождение которых тебе не ясно, как-то действуешь под их руководством», — объяснил эксперт.

Артём Черепякин рассказал, на каких площадках мошенники ищут себе «руки» и на что нужно обращать внимание.

«Задача колл-центров, которые занимаются этой вербовкой, заиметь максимальное количество рабочих рук. Они ищут людей в соцсетях, используют площадки трудоустройств, выдают себя за работодателей: выдвигают минимальное количество квалификационных требований, предлагают максимальный заработок, а взаимодействие ведут всегда дистанционно — по этим признакам можно определить, что тебя обманывают», — отметил эксперт.

Специалист по безопасности отметил, что люди не должны думать, что их личными данными может обладать только компетентный специалист правоохранительных органов или государственных структур, потому что в современном пространстве информацию найти очень просто.

«Мошенники манипулируют и шантажируют осведомленностью персональными данными о том, например, какого года выпуска машина у человека, сколько раз он парковался по определенному адресу и так далее. Это какие-то мелкие личные подробности. Эта осведомленность и навязчивость обезоруживает граждан», — сказал собеседник.

Эксперт по безопасности назвал правила, которые нужно соблюдать, чтобы не стать соучастником преступления поневоле: чаще менять пороли в своих платежных системах и банковских кабинетах, не отвечать на незнакомые номера и сразу блокировать их, класть телефон и перезванивать в официальные организации по официальным номерам, не пользоваться подозрительными сайтами и не вступать в диалоги с малознакомыми людьми, помнить, что лёгкий и быстрый заработок — это всегда подозрительно.

По мнению собеседника, бояться, что личная информация попадёт в руки мошенника, не стоит, потому что это только причина и условия попытки совершения преступления, в дальнейшем важно не попадаться на удочки. Наличие данных — это неприятно, но противодействие мошенникам одно — бдительность и защита сведений о себе, заключил собеседник.

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28 мая — День памяти погибшего царевича Димитрия Угличского: история, традиции
28 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные верующие 28 мая отмечают день памяти благоверного царевича Димитрия. Гибель младшего сына Ивана Грозного — одна из темных страниц истории, несмотря на то, что имя убийцы, казалось бы, известно каждому школьнику. О том, как принято отмечать церковное торжество и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

День памяти царевича Димитрия Угличского: история


Сын Царя Иоанна IV Васильевича Грозного, погиб в Угличе в 1591 году от Рождества Христова в восьмилетнем возрасте. Историки спорят об обстоятельствах случившейся трагедии, но в житийном предании вина однозначно возложена на обезумевших от своего властолюбия бояр, пытавшихся захватить власть в стране.

Православная церковь отмечает 28 мая как день памяти Небесного заступника всех страждущих детей.


Традиции праздника


28 мая предки заканчивали посев ряда огородных культур, в том числе огурцов. Считается, что в этот день нужно обязательно убраться в доме и разложить вещи. В Церкви день гибели царевича Димитрия совершается как память Небесного заступника всех страждущих детей, а потому постепенно становится своего рода православным детским днём.


Что нельзя делать 28 мая 2024 года?


В день памяти благоверного царевича Димитрия нельзя оставлять немытую посуду, грязь и беспорядок, вытираться чужим полотенцем. Также в церковное торжество нельзя делиться будущими планами на жизнь и сажать бобовые, кабачки и капусту.

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#сын
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«Спасите жизнь ребёнку»: отец мальчика со СМА вышел на пикет в Москве
Отец ребенка со СМА устроил пикет в Москве с обращением к Путину
28 мая 2024, 11:10

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Отец трёхлетнего ребёнка, страдающего спинальной мышечной атрофией, Дмитрий Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына. Об этом пишет сетевое издание «Е1.ру».
На фото мужчина стоит у входа в здание и держит в руках плакат, на котором написано обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством», — написано на плакате мужчины.

22 мая Бахтин уже выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге. Он обращался к президенту с просьбой выделить для его ребёнка препарат «Рисдиплам».

Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.

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FT: сотни западных компаний отказались от планов ухода из России
28 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Tippapatt

Сотни западных компаний, которые ранее объявили об уходе из России из-за украинского конфликта, изменили свои планы и продолжили вести бизнес в РФ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что пересмотр планов произошёл по нескольким причинам. Во-первых, это рост потребительской активности, а, во-вторых, бюрократические преграды. В частности, речь идёт о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе с российского рынка.

Один из руководителей, который работает с западными компаниями в России заявил, что после объявления об уходе им были даны на выбор покупатели их бизнеса в стране, которые оказались для них неприемлемы.

Издание отмечает, что с 2022 года на российском рынке остались свыше 2,1 тысяч международных компаний, включая Unilever, Nestle, Avon, Philip Morris и другие. При этом порядка 1,6 тысяч покинули рынок или временно свернули деятельность в России.

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#бизнес
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Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки
В Мурманске на ярмарке «Вкус Арктики» за три дня продали 3,5 тысячи «тошнотиков»
28 мая 2024, 10:40

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вице-губернатор региона Ольга Кузнецова написала в Telegram-канале, что в Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками.
Кузнецова отметила, что данное блюдо стало самым популярным на ярмарке. Вице-губернатор региона добавила, что за три дня было продано более трех с половиной тысяч тошнотиков.

Напомним, тошнотики — это жареный в масле пирожок с рыбой. Блюдо было разработано в период СССР.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми.

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В Дмитровском лесничестве ликвидировали лесной пожар площадью 6,4 га
28 мая 2024, 10:37

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Лесной пожар ликвидировали в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар обнаружили в понедельник утром при помощи системы видеомониторинга.

Недалеко от деревни Быково было обнаружено возгорание на площади 1 га.

«На место незамедлительно было направлено 30 единиц техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 6.4 га. Потребовалось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причиной пожара были действия человека», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных. Напомним, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

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