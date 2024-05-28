Андрей Воробьёв посетил опытно-промышленное производство в Красногорске

Фото: Сергей Хакимов
Губернатору Московской области Андрею Воробьёву представили проект развития R&D-Центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Центр фармацевтической разработки открыли в прошлом году. На сегодняшний день на предприятии трудятся 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов.
В центре работают лаборатории фармацевтического анализа и фармацевтической технологии, где производится разработка новых фармпрепаратов. Выпускаться препараты будут в Серпухове, Зеленограде, Кургане и Ставраполе.
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«В Московской области сосредоточено порядка четверти рынка фарминдустрии. Я знаю, что и акционеры, и вся команда «Биннофарм Групп» настроены и дальше развиваться. Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу. Мы, в свою очередь, считаем своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и, конечно, подготовки кадров.Вне всяких сомнений, мы специализируем школу. Готовность обучаться естественным наукам очень высокая, есть спрос и у родителей, и у самих детей», — отметил Андрей Воробьёв.
В центре работают лаборатории фармацевтического анализа и фармацевтической технологии, где производится разработка новых фармпрепаратов. Выпускаться препараты будут в Серпухове, Зеленограде, Кургане и Ставраполе.
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Мира Полтева