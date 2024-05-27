В Подмосковье планируют создать промышленный парк с Джизакской областью Узбекистана

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области планируют реализовать с Джизакской областью Узбекистана совместный проект по созданию промышленного парка. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, выступая на открытии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте.
«Что касается планируемых совместных проектов, то вчера мы имели возможность обсудить с премьер-министром Узбекистана перспективы работы с нашими регионами. Есть успешный опыт взаимодействия и интеграции в промышленных парках. В частности, такой опыт реализован с Татарстаном. Мы с Джизакской областью Узбекистана собираемся открыть для начала совместные предприятия. Ну и дальше будем анализировать возможности дальнейшей интеграции», – поделился планами Воробьёв.Ещё одна важная тема – подготовка профессиональных кадров по важным для Подмосковья специальностям, продолжил губернатор.
«Это ткачихи, каменщики, водители, сварщики. Джизакская область – это территория с самой высокой плотностью населения. И есть опыт, который позволяет готовить кадры, в том числе и для нашей потребности, потребности России и Московской области, в частности», – отметил губернатор.Ранее Воробьёв глава Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере.
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Лора Луганская