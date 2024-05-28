Половина российского экспорта фармацевтической продукции в Узбекистан приходится на Подмосковье

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Примерно 50% от суммарного объёма российского экспорта фармацевтической продукции в Узбекистан приходится на работающие в Подмосковье предприятия. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время визита в Ташкент.
Делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьёвым участвовала в узбекской столице в заседании Совета регионов двух стран. Подмосковье – давний внешнеэкономический партнёр Узбекистана.
Она добавила, что предприятия Московской области активно экспортируют в Узбекистан фармацевтическую продукцию, вагоны для метро, изделия из древесины, парфюмерию, косметику и многое другое. В свою очередь Узбекистан поставляет в Подмосковье хлопок, овощи и фрукты, вату, войлок, трикотажное полотно и текстиль.
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«По экспорту некоторых товарных категорий наш регион в прошлом году занял очень серьезные позиции в общем объёме российских поставок. Так, в фармацевтическом сегменте на подмосковный экспорт приходится около половины. Ещё более значительные показатели – по продуктам питания. На долю Подмосковья приходится 73% экспорта всей мясной продукции России, 36% молочной и 28% прочей продукции АПК», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что предприятия Московской области активно экспортируют в Узбекистан фармацевтическую продукцию, вагоны для метро, изделия из древесины, парфюмерию, косметику и многое другое. В свою очередь Узбекистан поставляет в Подмосковье хлопок, овощи и фрукты, вату, войлок, трикотажное полотно и текстиль.
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Лора Луганская