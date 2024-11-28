В Подмосковье наградили обладательниц премии «Нежный Грант 2024»

Фото: Инесса Грушко
Названы победительницы IV Межрегиональной премии «Нежный Грант 2024» для предпринимателей. Финал состоялся в Доме правительства Московской области, рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.
В финал конкурса вышли 22 участницы, а гостями мероприятия стали более 200 человек.
Победительницами премии стали Елена Мартынова из Фрязина с проектом Монтессори-центр «Жемчужинки», Анна Старостина из Раменского с проектом «Раменские ириски» и Ольга Разепова из Воронежа с проектом «Разепова фит-фэмэли». Все они получили гранты по 100 тыс. рублей.
Жюри также определило победительниц в пяти специальных номинациях и в категории фотографов. В номинации «Многодетная бизнес-мама» победила Ирина Островская из Домодедова с проектом «Готовые ландшафтные решения». В этом году она также стала призёром федеральной программы «Мама-предприниматель».
Найти имена всех лауреатов премии можно на сайте.
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«Сегодня в Московской области на сектор МСП приходится 30% экономики региона. Более 40% от общего числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых в Подмосковье – женщины. Бизнес-леди успешно реализуют и социальные проекты, и проекты в сфере образования, услуг и другие. Премия «Нежный грант» – не только площадка для обмена опытом, но и катализатор дальнейшего развития бизнес-проектов», – сказала на церемонии награждения победительниц зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Победительницами премии стали Елена Мартынова из Фрязина с проектом Монтессори-центр «Жемчужинки», Анна Старостина из Раменского с проектом «Раменские ириски» и Ольга Разепова из Воронежа с проектом «Разепова фит-фэмэли». Все они получили гранты по 100 тыс. рублей.
Жюри также определило победительниц в пяти специальных номинациях и в категории фотографов. В номинации «Многодетная бизнес-мама» победила Ирина Островская из Домодедова с проектом «Готовые ландшафтные решения». В этом году она также стала призёром федеральной программы «Мама-предприниматель».
Найти имена всех лауреатов премии можно на сайте.
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Лора Луганская