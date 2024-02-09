Подмосковную компанию наградили в трёх номинациях на выставке «Продэкспо»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Тамаки» приняла участие в ежегодной международной выставке «Продэкспо 2024». Экспертное жюри оценило качество продукции компании и присудила награды сразу в нескольких номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Золото в номинации «Инновационный продукт» получил бургерный соус Tamaki с огурцом. В номинации «Продукты для ЗОЖ» эксперты наградили салат Хияше Вакаме Tamaki Pro. А по результатам конкурса «Выбор сетей», в которой победителя определяли представители розничных сетей, победителем стал сырный соус компании», – говорится в сообщении.На стенде компании прошли мастер-классы от бренд-шефа по эффектной подаче блюд и дегустации новинок соусной линейки. Были проведены розыгрыши фирменной продукции.
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