Подольское предприятие начало выпускать провода для новых грузовых беспилотников

Фото Галина Добрынина
Кабельное предприятие Подольска начало производить специальные провода для новых грузовых беспилотных автомобилей. Об этом рассказал гендиректор НП «Подольсккабель» Михаил Громов.
«Осваиваем новую отрасль. Марки кабеля уже подобраны, провели работу по экспериментированию и наладке. Скоро будет опытная поставка. Грузовые машины станут аналогом того, что делают на базе КАМАЗа. После их разработки потребовалось несколько лет для доработки. Мы сделали всё, что было нужно от нас», – отметил Громов.Большинство крупных атомных и энергетических станций страны, а также многие за рубежом оснащены кабелями из Подольска. Продукция этого завода применяется практически во всех отраслях экономики – строительстве и нефтедобыче, радиопромышленности и энергетике, электронике и авиации, металлургии и станкостроении, связи и сельском хозяйстве.
Предприятие, на котором работают более 500 человек, разрабатывает и внедряет кабельные изделия с применением новых изоляционных материалов для сложных условий воздействия высоких температур, агрессивных сред и радиационного фона.
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Лора Луганская