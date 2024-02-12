В новом производственном-складском комплексе в Солнечногорске создадут 500 рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Около 500 рабочих мест будет создано в Солнечногорском городском округе благодаря увеличению производственно-складских площадке в индустриальном парке «Есипово» на территории муниципалитета. Соглашение о строительстве пятой очереди коммерческой недвижимости «Подмосковье индастриал» подписала компания «Строительный Альянс» и Корпорация развития Московской области (КРМО), сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Инвестиции в проект составят более двух с половиной миллиардов рублей. На новой площадке будет создано около 500 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.В рамках реализации пятой очереди проекта «Подмосковье индастриал» будут построены помещения площадью около 50 тысяч квадратных метров. Предприниматели смогут взять в аренду или купить локации под производство площадью от 500 квадратных метров. Все помещения будут подключены к инженерным сетям и оснащены офисами.
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