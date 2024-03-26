Politico: выделенные США в марте $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре

Пакет помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ) на сумму $300 млн, выделенный Конгрессом США в марте, на самом деле использовали в Киеве ещё в ноябре 2023 года. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на собственные осведомлённые источники.