Politico: выделенные США в марте $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре

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Пакет помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ) на сумму $300 млн, выделенный Конгрессом США в марте, на самом деле использовали в Киеве ещё в ноябре 2023 года. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на собственные осведомлённые источники.
Указанная сумма вошла в те 1,2 триллиона долларов, которые Джо Байден и его команда потратили, пытаясь избежать нависающего над ними шатдауна.
Правда, по словам представителя вашингтонской администрации, даже реально выделенная подобная сумма никак не изменила бы событий на фронте. По факту, выделенные средства сейчас являются недоступными, а согласование деталей транша — всего лишь не что иное, как символический жест Белого дома, которым тот показал, что «не выходит из игры».
Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Правда, по словам представителя вашингтонской администрации, даже реально выделенная подобная сумма никак не изменила бы событий на фронте. По факту, выделенные средства сейчас являются недоступными, а согласование деталей транша — всего лишь не что иное, как символический жест Белого дома, которым тот показал, что «не выходит из игры».
Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Артем Путинцев