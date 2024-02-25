Замгоссекретаря США Нуланд рассказала, куда деваются выделенные Украине деньги

Фото: сайт Госдепартамента США
Основная часть выделяемых США Украине средств остается в американской экономике, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN.
«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — сказала Нуланд.Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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