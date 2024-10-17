Положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу» проверят в России

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Конституционный суд рассмотрит вопрос о соответствии Налогового кодекса основному закону в части учета расходов для налогообложения. Нижестоящие судебные органы уже назвали эти правила дискриминационными и «наказывающими за неудачу».
Запрос на проверку поступил от Арбитражного суда Москвы после разбирательства между компанией «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2, сообщает РБК.
Столичный арбитраж обратил внимание на то, что запрет на учет стоимости незавершенных объектов в налоговых расходах может нарушить права собственности и ограничить экономическую активность налогоплательщиков. Это, в свою очередь, может снизить инвестиционную привлекательность проектов с высоким риском, так как вложения в них могут оказаться невыгодными с точки зрения налогообложения.
Спор между «Газпромнефть-МНПЗ» и налоговиками длится с 2020 года. ФНС доначислила компании 158,9 миллиона рублей налога на прибыль за 2016 год, включая штрафы и пени. Налоговая служба посчитала, что расходы на списанные активы, такие как установка «Флексикокинг», не должны учитываться в налоговой базе. Эти расходы связаны с первоначальной стоимостью незавершенных объектов, которые не относятся к основным средствам.
ФНС ссылается на статью 265 Налогового кодекса, которая разрешает учитывать внереализационные расходы только при ликвидации объектов, а не при их строительстве. Кроме того, согласно статье 256, незавершенные объекты не подлежат амортизации, что делает невозможным уменьшение налоговой базы за счет их стоимости.
В прошлом году Минфин отклонил предложение о включении таких расходов в список налоговых вычетов.
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Столичный арбитраж обратил внимание на то, что запрет на учет стоимости незавершенных объектов в налоговых расходах может нарушить права собственности и ограничить экономическую активность налогоплательщиков. Это, в свою очередь, может снизить инвестиционную привлекательность проектов с высоким риском, так как вложения в них могут оказаться невыгодными с точки зрения налогообложения.
Спор между «Газпромнефть-МНПЗ» и налоговиками длится с 2020 года. ФНС доначислила компании 158,9 миллиона рублей налога на прибыль за 2016 год, включая штрафы и пени. Налоговая служба посчитала, что расходы на списанные активы, такие как установка «Флексикокинг», не должны учитываться в налоговой базе. Эти расходы связаны с первоначальной стоимостью незавершенных объектов, которые не относятся к основным средствам.
ФНС ссылается на статью 265 Налогового кодекса, которая разрешает учитывать внереализационные расходы только при ликвидации объектов, а не при их строительстве. Кроме того, согласно статье 256, незавершенные объекты не подлежат амортизации, что делает невозможным уменьшение налоговой базы за счет их стоимости.
В прошлом году Минфин отклонил предложение о включении таких расходов в список налоговых вычетов.
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Лия Мурадьян