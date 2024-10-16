Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи

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В России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.
По данным «Коммерсанта», в августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве снижение составило 14%. Прогнозы к новогодним праздникам также неутешительные — запасы 2023 года могут быть исчерпаны, что создаст дефицит на рынке.
Тем не менее, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заверил, что к Новому году красной икры хватит. В 2023 году было добыто около 24 тысяч тонн продукта, что, по его мнению, должно покрыть праздничный спрос.
Ранее сообщалось, что продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму. Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.
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Тем не менее, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заверил, что к Новому году красной икры хватит. В 2023 году было добыто около 24 тысяч тонн продукта, что, по его мнению, должно покрыть праздничный спрос.
Ранее сообщалось, что продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму. Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.
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Елена Перлова