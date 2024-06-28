Польша может арестовать платежи в адрес Газпрома

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Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen предупредила три газовые компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи «Газпрому» могут попасть под арест, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По информации издательства, Orlen пошла на такие меры с целью компенсировать убытки, которые Польша понесла в связи с прекращением поставок российского газа в страну в 2022 году.
Крупнейшим импортером российского газа из перечисленных стран является Венгрия. Польша направила иск в отношении ее энергетической компании MVM CEEnergy на $350 млн для обеспечения «долга» Газпрома.
В MVM CEEnergy заявили, что арест платежей ее компании поставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.
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Крупнейшим импортером российского газа из перечисленных стран является Венгрия. Польша направила иск в отношении ее энергетической компании MVM CEEnergy на $350 млн для обеспечения «долга» Газпрома.
В MVM CEEnergy заявили, что арест платежей ее компании поставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.
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Олег Дикий