Польша посчитала доходы от членства в Евросоюзе

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Евросоюз потратил 161,6 миллиарда евро за 20-летнее членство Польши. Об этом сообщили в Минфине страны.
Польша стала членом ЕС 1 мая 2004 года. С этого момента и до конца 2023 года страна получила из бюджета союза 245,5 миллиарда евро, выплатив при этом в качестве членских взносов 83,7 миллиарда евро. Итого, положительный баланс Польши составляет на данный момент 161,6 миллиарда евро.
Уточняется, что бюджет Польши, различные выплаты и поступления рассчитываются в местной валюте, поэтому сумму меняются в зависимости от курса злотого к евро.
Подчеркнём, что Польша являлась крупнейшим в Европе бенефициаром трансферов из бюджета ЕС. За ней идут Италия, Испания и Франция.
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Уточняется, что бюджет Польши, различные выплаты и поступления рассчитываются в местной валюте, поэтому сумму меняются в зависимости от курса злотого к евро.
Подчеркнём, что Польша являлась крупнейшим в Европе бенефициаром трансферов из бюджета ЕС. За ней идут Италия, Испания и Франция.
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Анастасия Чинкова