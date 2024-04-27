Польша заявила о якобы упавшей в 15 километрах от границы российской ракете

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Во Львовской области Украины, всего в 15 километрах от польской границы, предположительно произошло падение ракеты из России. Эту информацию приводит портал Gazeta.pl со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.
«Сегодня во Львовской области зафиксировано падение нескольких бомб и ракет. Одна из них, как сообщается, упала в пределах 15 километров от нашей границы», — отметил премьер-министр.Туск также подчеркнул, что в это же время бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «находится в Будапеште на встрече с политиками, поддерживающими Путина».
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