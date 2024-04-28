Украина запретила Польше продолжать соцвыплаты украинским мужчинам

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Власти Украины попросили Польшу не продолжать социальные выплаты украинским мужчинам. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Отмечается, что украинская сторона подготовит справки для своих граждан о состоянии на учёте в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине).
Власти страны потребовали, чтобы гражданам Украины, не имеющим такие справки, отказывали в выплате социальных пособий за пределами страны.
Ранее сообщалось, что порядка 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Отмечается, что там можно было получить только разрешение на выезд. При этом точная причина не названа. То ли это были технические проблемы, то ли решение властей Украины.
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Власти страны потребовали, чтобы гражданам Украины, не имеющим такие справки, отказывали в выплате социальных пособий за пределами страны.
Ранее сообщалось, что порядка 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Отмечается, что там можно было получить только разрешение на выезд. При этом точная причина не названа. То ли это были технические проблемы, то ли решение властей Украины.
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Анастасия Чинкова