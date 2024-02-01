Протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента в Брюсселе

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Европейские фермеры, протестующие в Брюсселе, разожгли костры перед зданием Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что недовольные фермеры жгут костры в центре Брюсселя. В том числе и перед зданием парламента. Сотрудники полиции перегородили проход на площадь и пытаются самостоятельно потушить костры.
Участник протеста в беседе с агентством рассказал, что фермеры, вероятно, не собираются применять силу, но и покидать площадь пока не намерены. Все присутствующие ожидают ответа европейских лидеров.
Также сообщается, что улицы города перекрыты тракторами и грузовиками, из которых выгружают сено прямо на дороги.
Всего в протестной акции участвуют фермеры из Франции, Испании и ряда других европейских государств.
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Участник протеста в беседе с агентством рассказал, что фермеры, вероятно, не собираются применять силу, но и покидать площадь пока не намерены. Все присутствующие ожидают ответа европейских лидеров.
Всего в протестной акции участвуют фермеры из Франции, Испании и ряда других европейских государств.
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Анастасия Чинкова