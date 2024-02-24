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На Макрона попытались напасть французские фермеры

24 февраля 2024, 14:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В Париже 24 февраля группа французских фермеров ворвалась на крупную сельскохозяйственную ярмарку. На ней должен был выступить президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France 24.
Фермеры, недовольные расходами, бюрократической волокитой и экологическими нормами, ворвались на парижскую сельскохозяйственную ярмарку и стали искать президента страны. Дорогу им преградили десятки полицейских, но разгневанные хозяйственники встретили их свистом, руганью и забросали яйцами. Они призывали Макрона к оставке.

«Это наш дом!» — кричали возбуждённые люди, когда ряды французской полиции по охране общественного порядка пытались сдержать демонстрацию. Как сообщает Reuters, в некоторых местах произошли серьёзные столкновения с полицией, один из фермеров был арестован.


Макрон, который завтракал с лидерами профсоюзов французских фермеров, после этого должен был прогуляться по аллеям ярмарки.

«Я говорю это всем фермерам, разбивая стенды, вы не помогаете никому из своих коллег, вы делаете ярмарку опасной, отпугивая семьи от приезда», — заявил Макрон журналистам после встречи с профсоюзными лидерами.
Парижская фермерская выставка – это крупное событие во Франции, собравшее около 600 000 посетителей за девять дней – должна была открыться в 9 часов утра (08:00 по Гринвичу). В 08:38 по Гринвичу двери все еще были закрыты после штурма разгневанными фермерами.

Протесты фермеров, распространившиеся по всей Европе, вызваны также тем, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в Евросоюзе, приведя к массовым протестам местных фермеров в ряде стран.

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Около 300 грузовиков скопилось на КПП «Сырым» российско-казахстанской границы
24 февраля 2024, 21:13

Фото: IStock/Gabriele Grassl

На казахстанско-российской границе у пограничного контрольно-пропускного пункта «Сырым» на трассе Самара – Шымкент образовалась пробка из 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщил в Telegram нацоператор «Казавтожол».
Пробка создала проблемы для водителей большегрузов, которые не могут проехать через КПП по нескольку дней.

Пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол» сообщила, причиной скопления большегрузов является работа пограничного пункта. Чиновники просят по возможности объезжать сложный участок дороги.

«На всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий. Движение на автодорогах свободное», — добавил национальный оператор.
На момент написания новости не было данных о времени, через которое грузовики смогут свободно проехать через границу.

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​Морщины, появляющиеся во сне: несколько правил их избежать
24 февраля 2024, 18:45

Фото: iStock/ Alika Obrazovskaya

Постоянный сон на одном и том же боку может привести к образованию морщин и асимметрии лица. Исследования показывают, что сон на боку удобен для большинства людей и не несет рисков для здоровья, пишет Health. Но как тогда избежать появления морщин из-за сна на боку?
Когда вы спите на боку, ваша кожа постоянно трется о подушку. Это может привести к образованию морщин, особенно в области лба, щек и подбородка, говорят косметологи. И дают советы, как сохранить кожу лица.

Солнечные лучи повреждают кожу, что может привести к появлению морщин и пигментации. Поэтому важно защищать кожу от солнца с помощью солнцезащитного крема и одежды, если вы спите на улице

Некоторые люди более склонны к появлению морщин, чем другие. Это связано с генетикой, а также с образом жизни и окружающей средой.

Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь защитить кожу от повреждений и уменьшить появление морщин.

Чтобы избежать деформации кожи во время сна, косметологи предлагают приучить организм спать на спине. Это лучшая поза для сна, поскольку она не создает давления на кожу лица.

Используйте шелковую наволочку. Шелк гладкий и мягкий, что помогает уменьшить трение между кожей и подушкой. Можно приобрести антивозрастную подушку. Эти подушки специально разработаны для уменьшения давления на лицо во время сна.

Обязательно увлажняйте кожу перед сном. Это поможет защитить кожу от сухости и уменьшить появление морщин. Пейте достаточное количество воды. Вода помогает поддерживать эластичность кожи.

Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя. Курение и алкоголь повреждают кожу и приводят к появлению морщин.

Если подытожить все советы специалистов, чтобы избежать морщин не нужны большие усилия. Сон на одном боку может привести к появлению морщин и асимметрии лица. Однако существуют способы предотвратить это, например, спать на спине, использовать шелковую наволочку и антивозрастную подушку, увлажнять кожу перед сном и пить достаточное количество воды.

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#люди
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Тело Навального* отдали матери
24 февраля 2024, 18:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело оппозиционного политика Алексея Навального* отдали его матери. Об этом сообщили его соратники.
Они подчеркнули, что Людмила Навальная в настоящее время находится в Салехарде, где расположена исправительная колония, в которой умер её сын.

22 февраля она посетила морг Салехарда, где подписала медицинское свидетельство о смерти сына, в котором указывается на естественную смерть политика.

По словам одного из соратников политика, более детальная информация будет предоставляться сразу же, по мере её появления.

В настоящее время неизвестно, в каком формате состоятся похороны Навального*.

Напомним, что Алексей Навальный умер 16 февраля после прогулки в исправительной колонии «Полярный волк» (ИК-3) в Салехарде.

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*признан в России террористом и экстремистом
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#сизо
#политика
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Учёные нашли «близнеца» Млечного пути
24 февраля 2024, 18:11

Фото: iStock/Oscar Gutierrez Zozulia

Международная команда астрономов совершила открытие, заглянув в далекое космическое прошлое с помощью мощнейшего телескопа Уэбба и обнаружив раннюю галактику, которая оказалась похожа на наш Млечный Путь. Учёные назвали её «Светлячок», пишет сайт Phys.org.
«Светлячок» появился «всего» через 600 миллионов лет после Большого взрыва, что делает его одной из самых древних галактик, известных науке. Учитывая, что возраст Вселенной примерно составляет 13,7 миллиарда лет, данное открытие позволяет нам заглянуть в прошлое на целых 13 миллиардов лет.

Главное отличие «Светлячка» от других галактик заключается в его составе и стадии формирования. Галактика находится в самой ранней и богатой газом стадии развития, что делает её особенно интересной для исследования. Она содержит в себе десять массивных звездных скоплений, каждое из которых имеет массу от 200 тысяч до 630 тысяч солнечных масс. Изучение этих скоплений является ключом к пониманию процессов роста и эволюции галактик.

Одним из удивительных фактов о «Светлячке» является экстремально высокая температура в его центральном кластере, которая составляет около 40 тысяч градусов Цельсия. Это свидетельствует о наличии интенсивных процессов образования звезд и активности внутри галактики.

Также стоит отметить, что «Светлячок» формируется в среде, которая является очень бедной металлами. Это означает, что в ней содержится малое количество химических элементов, отличных от водорода и гелия. Изучение таких галактик помогает ученым понять, каким образом происходит обогащение галактик металлами и каким образом проходит дальнейшее рождение различных химических элементов во Вселенной.

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#космос
#ученые
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Telegram обогнал «ВКонтакте», Сбербанк и YouTube по охватам пользователей
24 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В среднем охват пользователей Telegram за сутки достиг 47%. Таким образом, почти половина населения страны хотя бы раз в сутки используют этот мессенджер, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Mediascope.
Впереди по показателю охвата населения оказались только WhatsАpp — 67%, «Яндекс» — 56% и Google — 53%.

Мессенджер Павла Дурова обогнал таких гигантов, как «ВКонтакте» (45%), YouTube (44%), Сбербанк (37%) и Wildberries (23%). В июне 2022 года вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов. По словам основателя сервиса Павла Дурова, на начало 2023 года Telegram стал вторым мессенджером в мире по популярности, уступив лишь WhatsApp.

27 сентября 2017 года Дуров рассказал о поступившем 14 июля требовании ФСБ предоставить «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», а также о последующем составлении административного протокола за невыполнение этого требования. Владелец мессенджера отказался предоставить ключи дешифровки.

20 марта 2018 года Верховный суд России признал законным требование ФСБ предоставить.. 28 августа 2018 года адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил, что Telegram готов прелоставлять спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей, заподозренных в терроризме на основании решения суда.

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Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России
24 февраля 2024, 15:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В подмосковном городском округе Ступино информаторы приглашают жителей на выборы президента России. Об этом сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.
«С 17 февраля мы начали обходы и стараемся обходить как минимум около 22-30 квартир каждый день, чтобы успеть пройти повторно все не открывшиеся двери. В большей части люди нас рады видеть, особенно пожилые люди любят с нами поговорить. Есть небольшой процент людей, которые отказываются разговаривать», – рассказала член УИК № 3041 Анна Юняткина.

По одному из адресов подмосковных информаторов встретила руководитель волонтёрского движения помощи спецоперации, создатель движения «Ступинский район – Zа сVOих!!!» Анна Медведева. Она рассказала, что есть люди, которые не понимают важности участия в выборах, поскольку убеждены, что их голос ничего не решит. Анна поделилась, что и сама раньше так считала, однако сейчас точно убеждена в том, что, отдавая свой голос, человек создаёт будущее России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

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#подмосковье
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25 февраля на Карелию обрушится шторм
МЧС: жителей Карелии просят не выпускать детей из дома из-за шторма
24 февраля 2024, 14:53

Фото: iStock/Aleksandr Pykhteev

На республику Карелия надвигается шторм. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.
Жителей республики просят оставить личный транспорт дома. В связи с усилением ветра родителей просят не выпускать детей на улицу.

Синоптики сообщают, что порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, а на открытых пространствах и водоёмах – до 20 метров в секунду.

Неблагоприятная погода установится почти на всей территории Карелии. Ожидается, что шторм накроет: Петрозаводский и Костомукшский городской округ; Беломорский, Питкярантский, Сегежский, Суоярвский муниципальный округ; Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский муниципальные районы.

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#синоптики
#шторм
#регионы
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Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян поддерживают СВО
ВЦИОМ: 68% поддерживают проведение СВО
24 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Согласно опросу ВЦИОМ проведение СВО поддерживает 68% россиян.
Отмечается, что после объявления спецоперации на Украине в 2022 году россиян, поддерживающих это решение, начитывалось 65%. К 2023 году их число выросло на три процентных пункта, до 68%. В настоящее время этот показатель сохраняется.

При этом 65% опрошенных уверены, что спецоперации проходит для российских военных успешно. По сравнению с прошлым опросом, проводившимся в феврале 2023 года, показатель возрос на шесть процентных пунктов, приблизившись значениям марта 2022 гола (70%).

Целью СВО четыре из десяти участников называют защиту России, разоружение Украины и препятствие НАТО, который стремится разместить там свои военные базы.

Каждый пятый опрошенный целью называет защиту жителей новый регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также 15% респондентов убеждены, что Россия занимается расчисткой территории Украины от нацистов.

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#поддержка
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В Пулково на шесть часов задержали рейс из-за «бомбы» у беременной
SHOT: из-за ссоры мужчины с беременной женой в Пулково на 6 часов задержали рейс
24 февраля 2024, 14:33

Фото: iStock/alexflower

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на шесть часов задержали рейс из-за конфликта мужчины с беременной женой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В районе двух часов ночи 24 февраля в аэропорт поступил звонок от 30-летнего мужчины. Он утверждал, что в багаже его беременной жены находится подозрительный предмет, с помощью которого может быть совершён теракт.

В результате с борта было эвакуировано 148 пассажиров и девять членов экипажа. Кинологи тщательно осмотрели самолёт, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

В результате выяснилось, что незадолго до вылета самолёта женщина поругалась со своим мужем по телефону и заявила, что улетает в Таджикистан к родителям. Супруг не хотел отпускать её, поэтому придумал историю с взрывчаткой.

Рейс «Уральских авиалиний» задержали на шесть часов, всем пассажирам выдали еду и воду. В настоящее время мужчину разыскивают.

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#беременность
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