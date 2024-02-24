На Макрона попытались напасть французские фермеры

Фото: сайт Кремля
В Париже 24 февраля группа французских фермеров ворвалась на крупную сельскохозяйственную ярмарку. На ней должен был выступить президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France 24.
Фермеры, недовольные расходами, бюрократической волокитой и экологическими нормами, ворвались на парижскую сельскохозяйственную ярмарку и стали искать президента страны. Дорогу им преградили десятки полицейских, но разгневанные хозяйственники встретили их свистом, руганью и забросали яйцами. Они призывали Макрона к оставке.
«Это наш дом!» — кричали возбуждённые люди, когда ряды французской полиции по охране общественного порядка пытались сдержать демонстрацию. Как сообщает Reuters, в некоторых местах произошли серьёзные столкновения с полицией, один из фермеров был арестован.
Макрон, который завтракал с лидерами профсоюзов французских фермеров, после этого должен был прогуляться по аллеям ярмарки.
Протесты фермеров, распространившиеся по всей Европе, вызваны также тем, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в Евросоюзе, приведя к массовым протестам местных фермеров в ряде стран.
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«Это наш дом!» — кричали возбуждённые люди, когда ряды французской полиции по охране общественного порядка пытались сдержать демонстрацию. Как сообщает Reuters, в некоторых местах произошли серьёзные столкновения с полицией, один из фермеров был арестован.
«Я говорю это всем фермерам, разбивая стенды, вы не помогаете никому из своих коллег, вы делаете ярмарку опасной, отпугивая семьи от приезда», — заявил Макрон журналистам после встречи с профсоюзными лидерами.Парижская фермерская выставка – это крупное событие во Франции, собравшее около 600 000 посетителей за девять дней – должна была открыться в 9 часов утра (08:00 по Гринвичу). В 08:38 по Гринвичу двери все еще были закрыты после штурма разгневанными фермерами.
Протесты фермеров, распространившиеся по всей Европе, вызваны также тем, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в Евросоюзе, приведя к массовым протестам местных фермеров в ряде стран.
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Сергей Калугин