«Cтрана.ua»: Польские фермеры рассыпали гвозди и шурупы на границе с Украиной

Фото: iStock/Thicha_studio
На пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенное» польские фермеры, устроившие блокаду границы с Украиной, рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы, сообщило украинское издание «Cтрана.ua».
По всей видимости, фермеры сделали это, чтобы украинские водители, которые и так стоят в очереди, пробили себе колёса и не смогли ехать дальше.
Один из водителей продемонстрировал на видео, сколько они собрали гвоздей и саморезов возле одной машины. На место инцидента приехали полицейские и работники коммунальных служб.
Ранее «Страна» сообщала о том, что поляки высыпали украинскую кукурузу из восьми железнодорожных вагонов. Подобные инциденты происходили и раньше. На днях поляки на пропускном пункте «Дорохуск» повредили вагоны, перевозившие украинские бобы, а 20 февраля на железнодорожные шпалы высыпали из двух вагонов кукурузу в Медыке.
В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.
Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства. Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.
В июне 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, импортируемые из Украины, и это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Румыния, Венгрия, Польша и Словакия потребовали вмешательства и изменения кризисной ситуации от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Читайте также:
Польские фермеры уничтожили 160 тонн украинской кукурузы
«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном
УНИАН: Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном
Один из водителей продемонстрировал на видео, сколько они собрали гвоздей и саморезов возле одной машины. На место инцидента приехали полицейские и работники коммунальных служб.
В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.
Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства. Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.
В июне 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, импортируемые из Украины, и это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Румыния, Венгрия, Польша и Словакия потребовали вмешательства и изменения кризисной ситуации от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Читайте также:
Польские фермеры уничтожили 160 тонн украинской кукурузы
Артем Путинцев