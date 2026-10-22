Популярный фотосток обанкротился из-за конкуренции с ИИ

22 октября 2026, 23:45

Фотосток Getty Images объявил о банкротстве из-за конкуренции с ИИ

Фото: iStock/mohd izzuan

Компания Getty Images инициировала процедуру защиты от кредиторов Chapter 11 в США — это формальный старт реструктуризации, о которой объявили неделей раньше. Заявление подано в суд по делам о банкротстве штата Делавэр.