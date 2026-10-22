Популярный фотосток обанкротился из-за конкуренции с ИИ
Компания Getty Images инициировала процедуру защиты от кредиторов Chapter 11 в США — это формальный старт реструктуризации, о которой объявили неделей раньше. Заявление подано в суд по делам о банкротстве штата Делавэр.
Как сообщили в пресс-службе организации, по завершении реструктуризации Getty Images станет частной компанией: полный контроль над ней получат структуры, аффилированные с Getty и Koch Equity Development. Инвесторы обязались вложить до 533 млн долларов нового капитала; дополнительно Koch Equity Development выделит до 143 млн долларов непосредственно на финансирование самой процедуры. Сейчас компания добивается официального утверждения плана реорганизации.
Getty Images намерена вести деятельность в обычном режиме на всём протяжении реструктуризации. В компании заверили, что процесс не затронет авторов контента, партнёров, клиентов, сотрудников и поставщиков. В судебных документах компания оценила свои активы и обязательства в диапазоне от 1 до 10 млрд долларов.
Реструктуризация знаменует серьёзный пересмотр стратегии после того, как не состоялось планировавшееся объединение с конкурентом Shutterstock. На бизнес Getty Images оказывают давление высокий уровень долговой нагрузки и усиление конкуренции со стороны изображений, генерируемых с помощью искусственного интеллекта. Завершить реструктуризацию компания рассчитывает к концу 2026 года.
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