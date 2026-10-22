Женщина хоронила пенсионеров во дворе и присваивала их выплаты

22 октября 2026, 20:44

В Волгоградской области женщина получила 6 лет за присвоение пенсий умерших

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Жительницу Волгоградской области приговорили к шести годам колонии за мошенничество с пенсиями подопечных. Об этом сообщили в пресс-службе Калачевского районного суда.