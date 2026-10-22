Женщина хоронила пенсионеров во дворе и присваивала их выплаты
Жительницу Волгоградской области приговорили к шести годам колонии за мошенничество с пенсиями подопечных. Об этом сообщили в пресс-службе Калачевского районного суда.
По версии следствия, 46-летняя женщина оформила опеку над четырьмя пенсионерами, выписанными из психиатрической больницы. Их банковские карты она хранила у себя: часть средств тратила на нужды подопечных, а часть присваивала.
В 2019 году трое пенсионеров умерли, еще один пропал без вести. Тела умерших женщина захоронила во дворе своего дома, не уведомив профильные органы, и продолжила получать пенсионные выплаты за них.
Суд признал ее виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденной взыскали более двух миллионов рублей, полученных незаконным путем, в пользу Фонда пенсионного и социального страхования России.
Читайте также: