«Станет банкротом»: Продюсер высказался об иске к организаторам шоу Канье Уэста

15 сентября 2026, 18:57

Продюсер Рудченко: организатор концерта Канье Уэста рискует обанкротиться

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа «I Love It»)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что организатор концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, агентство Say Agency, может обанкротиться, если начнётся массовый возврат билетов.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что шоу исполнителя в культурной столице России вряд ли состоится.

«Считаю, что действия гражданина, который подал иск [против агентства Say Agency], уже начинают определённую волну в отношении организатора. То есть они хотели мощное информационное событие и в итоге получили громкий пиар. Теперь на весь этот процесс, вполне возможно, могут обратить внимание следственные органы», — заявил продюсер.