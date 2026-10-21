Экономист назвал условие, при котором покупка личного авто имеет смысл

21 октября 2026, 13:42

Экономист Бархота: такси и общественный транспорт экономнее личного автомобиля

Фото: Istock/SergeyTikhomirov

Эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что в городе с хорошо развитой сетью общественного транспорта покупка автомобиля не оправдает себя.





В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что покупка автомобиля требует больших трат. Кроме того, владелец несёт расходы на обслуживание и поддержку: страховку, дорожающий бензин, ремонт, замену запасных частей и так далее.

«В ряде случаев покупка авто целесообразна, когда у вас большая семья, например, двое или трое детей. Но надо понимать, что при любых семейных обстоятельствах вы никогда не окупите эти затраты. Поездки на такси в сочетании с общественным транспортом дают гораздо большую экономию», — отметил Бархота.