Пошлину за развод могут поднять в России в 8 раз

Фото:istocks/JessAerons
С 2025 года в России могут поднять пошлину за развод в восемь раз, за неё придется заплатить до 5 тысяч рублей. Соответствующее предложение внес Минфин и отправил его на согласование в ведомства.
Как сообщает РБК со ссылкой на документ, предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Сейчас пошлина стоит 650 рублей.
Кроме того, увеличатся еще несколько видов пошлин, но там рост не будет таким существенным. Так, с 2025 года могут поднять пошлину за внесение изменений в записи актов гражданского состояния (с 650 до 700 рублей), выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака (с 350 до 500 рублей) и за выдачу справок из архивов ЗАГС (с 200 до 350 рублей).
До 5 тысяч рублей повысят пошлину за смену имени. Утеря аттестата или любого документа, подтверждающего квалификацию, будет стоить 2 тысячи рублей.
Читайте также:
Эксперт рассказал, почему растут цены на парковки в аэропортах
Россиянам рассказали, как курс доллара повлияет на стоимость автомобилей
Минфин Бельгии: Изъятие активов РФ в ЕС вызовет непредсказуемые последствия
Кроме того, увеличатся еще несколько видов пошлин, но там рост не будет таким существенным. Так, с 2025 года могут поднять пошлину за внесение изменений в записи актов гражданского состояния (с 650 до 700 рублей), выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака (с 350 до 500 рублей) и за выдачу справок из архивов ЗАГС (с 200 до 350 рублей).
До 5 тысяч рублей повысят пошлину за смену имени. Утеря аттестата или любого документа, подтверждающего квалификацию, будет стоить 2 тысячи рублей.
Читайте также:
Эксперт рассказал, почему растут цены на парковки в аэропортах
Россиянам рассказали, как курс доллара повлияет на стоимость автомобилей
Минфин Бельгии: Изъятие активов РФ в ЕС вызовет непредсказуемые последствия
Никита Иванов