FP: Присоединение Таиланда и Малайзии к союзу БРИКС пошатнет влияние США

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После того, как к союзу БРИКС присоединиться Таиланд и Малайзия – представители Юго-Восточной Азии, влияние США в этом жизненно важном регионе пошатнется, что должно настораживать Вашингтон. Об сообщается в статье журнала Foreign Policy.
«Жизненно важный регион на Глобальном Юге — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. <…> Это выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — отмечают в издании.В статье поясняют, что хоть страны Глобального Юга нельзя, за исключение Ирана, назвать врагами США, в БРИКС их привлекают два обстоятельства: устранение нарушений в мировом порядке Вашингтона, который поставил их в невыгодное положение, а также неопределенность в мире из-за тающей мощи США. Все это не только ослабит американское влияние в регионе, но и усилит дедолларизацию, так как и БРИКС, и Юго-Восточной Азии это выгодно, утверждает автор статьи.
«БРИКС достигает зрелости, и это означает растущую способность Глобального Юга включаться и утверждать себя в разговоры о будущем мирового порядка. Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит стремление к реформам и многополярности», — резюмируют в Foreign Policy.С начала 2024 Россия стала председателем БРИКС до конца года. За это время к союзу, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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