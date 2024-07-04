Гальперин объяснил, почему не надо сравнивать Игры БРИКС и ОИ-2024

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Вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин призвал не сравнивать Игры БРИКС и Олимпиаду-2024 из-за разницы в масштабах мероприятий.
«Я бы не стал делать такие сравнения из-за разных масштабов мероприятий. Что касается организации, то тут Казань всегда была на самом высоком уровне. Приятно было видеть полные трибуны, по которым спортсмены соскучились. Праздник на трибунах был. Те, кто приезжал, также отмечал продуманную логистику, лучшие в Европе спорткомплексы», — отметил в беседе с Metaratings.ru Гальперин.
По его мнению, если бы российские спортсмены поехали на Олимпиаду-2024 в Париж наравне со всеми, они бы завоевали много медалей в различных дисциплинах.
Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.
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Мелисса Тимофеева