Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре сократились почти в 12 раз

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Индия сократила импорт российских нефтепродуктов с октября 2023-го по октябрь 2024 года в 11,6 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистической службы.
По итогам октября 2024 года импорт Индией российских нефтепродуктов достиг 61,2 млн долларов. Россия в индийском импорте за указанный период заняла четвертое место. Уточняется, что в ТОП-3 вошли ОАЭ (87,7 млн долларов), Сингапур (68,5 млн долларов) и Южная Корея (67,5 млн долларов).
Напомним, в ноябре прошлого года министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури сообщил, что если бы страна отказалась покупать нефть в РФ, то стоимость сырья во всем мире взлетела бы до 200 долларов за баррель.
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