Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре сократились почти в 12 раз

Свыше 3 тысяч тонн продукции произвели в 2024 году на предприятии глубокой рыбной переработки компании «Фуд Тим» в Дмитрове, в ассортимент входит продукция из сёмги, морской и озёрной форели, а также из горбуши, кеты, трески и минтая. При этом всю рыбу вырастили либо добыли в России, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.