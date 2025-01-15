Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении модернизации нефтепровода TAL, что позволит стране отказаться от импорта российской нефти. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, на сегодняшний день Трансальпийский трубопровод способен удовлетворить весь спрос на нефть, и стране больше не нужно полагаться на трубопровод «Дружба». Фиала подчеркнул всю важность момента для республики, отметив, что РФ «больше не может шантажировать Чехию».
Сертификация еще не завершена, однако страна уже может рассчитывать на TAL в случае каких-либо перебоев в поставках по «Дружбе», заключил он.
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Екатерина Коршунова