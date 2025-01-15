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Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти

Премьер Фиала: для Чехии настал решающий момент из-за российской нефти
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении модернизации нефтепровода TAL, что позволит стране отказаться от импорта российской нефти. Об этом сообщает Reuters.


По его словам, на сегодняшний день Трансальпийский трубопровод способен удовлетворить весь спрос на нефть, и стране больше не нужно полагаться на трубопровод «Дружба». Фиала подчеркнул всю важность момента для республики, отметив, что РФ «больше не может шантажировать Чехию».

Сертификация еще не завершена, однако страна уже может рассчитывать на TAL в случае каких-либо перебоев в поставках по «Дружбе», заключил он.

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#нефть
#спрос
#рф
#чехия
В Совете Федерации назвали хамскими слова главы МВД Германии о Путине
Сенатор Джабаров: слова министра ФРГ о Путине являются хамскими и недостойными
15 января 2025, 17:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Слова министра МВД Германии Нэнси Фезер о президенте России Владимире Путине являются хамскими и недостойными поведения главы министерства. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя ее обвинения в адрес России в гибридных атаках и агрессии, а в адрес Путина — в отсутствии совести.
«Хамское заявление немецкого министра, которое, мне кажется, недостойно человека, занимающего такую должность. Я ей хочу напомнить, что всё благополучие Германии в послевоенный период связано с Советским Союзом, с Россией, которая обеспечивала ее дешевыми энергоресурсами, прежде всего газом, который обеспечил развитие ее экономики», — подчеркнул Джабаров в беседе с «Известиями».
Оскорбительными посчитали и слова Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава прибывшей в Россию словацкой делегации Тибор Гашпар в разговоре с RT отметил, что дерзким заявлением глава киевского режима отреагировал на приглашение Фицо начать переговоры об отношениях Братиславы и Киева.
«Вчера премьер-министр Фицо направил Зеленскому открытое письмо с приглашением к дальнейшим переговорам, а в ответ получил несколько слов, которые были довольно оскорбительными. Я не думаю, что это было достойно президента любой страны», — пояснил глава делегации.
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#переговоры
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Стало известно, кто потребовал от Зеленского остановить транзит российского газа
Политолог Калинчук: отказаться от транзита газа Зеленского вынудили в США
15 января 2025, 17:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от Владимира Зеленского отказаться от транзита российского газа через территорию Украины, чтобы сделать Европу менее конкурентноспособной. Об этом заявил политолог Руслан Калинчук.
«Западные партнеры всячески от него требуют исполнять нужную им повестку дня, то есть всячески стремиться и стараться лишить Европу альтернативных источников газа, нефти и сырья, чтобы они покупали американские», — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время политолог Павел Фельдман считает, что лидеры Турции, Венгрии и Словакии «не станут мириться с энергетическим террором со стороны Киева», в отличие от Германии, которая стерпела уничтожение «Северных потоков». Так в разговоре с RT он прокомментировал попытку ВСУ ударить по компрессорной газовой станции «Русская».
«По международным канонам газопроводы приравниваются к объектам критической инфраструктуры. Страна, атакующая их, имеет все основания быть признанной спонсором терроризма. Украина делает всё, чтобы заслужить этот статус», — подчеркнул аналитик.
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#всу
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Политолог раскрыл, может ли Болгария участвовать в разделе Украины
Политолог Трухачев: претензии болгар на земли Украины вызваны партийной борьбой
15 января 2025, 17:03

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

За три года Болгария пережила семь выборов и не исключено, что скоро пройдут новые, потому заявления о праве страны претендовать на территории южной части Одесской области скорее вызваны политической партийной борьбой, чем реальной возможностью поучаствовать в разделе территорий Украины, с которыми нет даже общих границ. Об этом заявил политолог Вадим Трухачев, комментируя соответствующее выступление лидера болгарской политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова.
«Подобные заявления преследуют несколько целей. Первая. Попытка набрать политические очки внутри страны. Вторая. Обратить внимание на притеснение болгар на Украине. Третья. Поиграть лишний раз на том, что Болгария не должна участвовать в вооружении страны, где притесняют этнических болгар», — поделился Трухачев своей точкой зрения с Общественной Службой Новостей.
Тем временем сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку ВСУ атаковать компрессорную газовую станцию «Русская». В беседе с RT он подчеркнул, что киевскому режиму «наплевать на европейскую солидарность». По его мнению, в ухудшении ситуации с энергоносителями заинтересованы Штаты, которые получают повышенный спрос на свой СПГ.
«Хотя его тоже уже не хватает, и цены продолжают расти. Вот вся политика этих деятелей из Киева свидетельствует о том, что к власти в Киеве пришли, конечно, неонацисты, которые думают не о людях, а исключительно о достижении своих собственных корыстных целей», — пояснил сенатор.
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#всу
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Россию признали второй страной в мире по уровню военной мощи
Global Firepower: Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи
15 января 2025, 17:00

Фото: iStock/rarrarorro

Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге военной мощи стран мира. Список составил портал Global Firepower.
Уточняется, что при составлении индекса военного оснащения учитываются около 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в стране, ее логистические возможности и другие особенности. В статистике приняли участие 145 государств.

Согласно информации портала, в пятерку лидеров вошли США, РФ, КНР, Индия и Южная Корея. Отмечается, что лидеры рейтинга не изменились с прошлого года.

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#сша
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#бюджет
#индия
#южная корея
#рф
#истребители
#военная техника
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Корабли НАТО вошли в Финский залив
15 января 2025, 16:56

Фото: istockphoto/Benny Winslow

Два военных корабля Североатлантического альянса вошли в Финский залив. В их задачу входит патрулирование акватории в рамках миссии Baltic Sentry («Балтийский караул»).
Об этом сообщает Национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle. Первое судно — FGS Datteln, немецкий противоминный корабль. Его основной задачей является обнаружение, идентификация и обезвреживание морских мин.

Второй корабль — HNLMS Luymes, гидрографическое судно Королевских военно-морских сил Нидерландов. Он предназначен для проведения гидрографических исследований и изучения морского дна.

В публикации отмечается, что в Балтийское море также направляются другие военные корабли НАТО, подводные лодки, самолёты наблюдения и подводные дроны.

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#судно
#корабль
#нато
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Фицо пристыдил школьника с лентой в цветах Украины, не пожавшего руку президенту
15 января 2025, 16:18

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Школьнику с лентой в цветах украинского флага, отказавшемуся пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини, следовало бы дать пощёчину. Так отреагировал на случившееся премьер-министр республики Роберт Фицо.
Инцидент произошёл на церемонии вручения наград победителям школьных олимпиад и медалистам. Ученик одной из школ Симон Оманик с прикреплённой к пиджаку лентой в цветах украинского флага отказался пожимать руку президенту страны. После этого он назвал главу государства популистом, мошенником и вруном, обмениваться с которым рукопожатием было бы неправильно.

В своей социальной сети Фицо осудил поведение школьника. Он сказал, что если бы сам попал в такую ситуацию, то прежде всего он спросил бы у директора учебного заведения, есть ли у него детская комната. Затем поинтересовался бы, чему ребёнка научили родители. После чего отобрал бы у него награду и отправил бы его туда, куда и положено, на глазах у всех журналистов.

По словам премьер-министра, президент Пеллегрини допустил ошибку, сказав, что уважает позицию школьника, так как «уважать тут нечего».

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#страны
#инцидент
#премьер-министр
#словакия
#школьник
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Лукашенко призвал не тратить деньги из государственных инвестиций «на барахло»
15 января 2025, 15:56

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал очень внимательно отнестись к формированию государственной инвестиционной программы на 2025 год. По его словам, деньги не должны расходоваться на то, без чего вполне можно обойтись.
«Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого барахла хватает. Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

По словам президента, неважно, кому предназначены помещения или имущество — государственным служащим, силовикам, чиновникам министерств. Если без них можно обойтись, значит затрат на их приобретение и содержание следует избегать.

По словам Лукашенко, экономия должна стать ключевым принципом, которым следует руководствоваться. Он отметил особую роль, которая отводится комитету государственного контроля. Он обратился к главе комитета Василию Герасимову, отметив, что главным вопросом для него будет адекватное расходование бюджетных средств.

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#лукашенко
#служба
#бюджет
#президент
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В Кремле допустили ответ на санкции США против энергетического сектора России
15 января 2025, 14:15

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва прорабатывает адекватный ответ на санкции США против российского нефтяного сектора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На традиционной с журналистами он отметил, что российская сторона, конечно, тщательно анализирует ситуацию. Будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы минимизировать последствия этих незаконных санкций, которые будут наилучшим образом отвечать интересам страны и российских компаний, подчеркнул представитель Кремля.

Министерство финансов США объявило об ужесточении антироссийских санкций 10 января. Под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», страховые компании, перевозящие российскую нефть танкеры, а также ряд руководящих лиц предприятий нефтяного сектора.

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#сша
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#меры
#дмитрий песков
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Посол РФ Копыркин был вызван в МИД Армении
15 января 2025, 13:21

Фото: istockphoto/alexis84

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении. Там дипломату была вручена нота протеста.
Как сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства, поводом для такого шага стала программа «Вести недели» на ВГТРК. По мнению армянской стороны, в одном из выпусков передачи «были озвучены искусственно генерируемые нарративы», которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Армении.

Как уточнили в МИД, речь идёт о выпуске программы от 12 января, в эфире которой ведущий Дмитрий Киселёв Дмитрий Киселёв комментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре (транспортном маршруте, который должен пройти по территории Сюникской области Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью). Кроме того, в передаче обсуждалось стремление Еревана к вступлению в Евросоюз.

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