Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое

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Соединённые Штаты на фоне «микрочиповой войны» с Китаем сократили поставки оборудования для чипов в 2,3 раза. По данным Федеральной статистической службы США, до этого несколько месяцев экспорт удерживался около рекордных значений, передаёт РИА Новости.
В материале отмечают, что рекордный объем экспорта зафиксировали в июле 2021 года, тогда он составил около 777 миллионов долларов, а затем начал постепенно снижаться. В октябре 2023 года Пекин нарастил закупки до максимального уровня, но уже в феврале 2024 года экспорт американского оборудования резко упал, и объем поставок снизился до 226 миллионов долларов.
Напомним, в октябре 2022 года Штаты ввели несколько ограничений на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем компаниям КНР. Спустя год, в октябре 2023 года, был опубликован перечень новых ограничений.
В сентябре 2023 года министерство коммерции Китая обвинило США в злоупотреблении односторонними санкциями. Помимо этого, в ведомстве выразили протест по причине введения Вашингтоном ограничений в отношении китайских компаний якобы за их связь с иранской программой беспилотников.
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Напомним, в октябре 2022 года Штаты ввели несколько ограничений на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем компаниям КНР. Спустя год, в октябре 2023 года, был опубликован перечень новых ограничений.
В сентябре 2023 года министерство коммерции Китая обвинило США в злоупотреблении односторонними санкциями. Помимо этого, в ведомстве выразили протест по причине введения Вашингтоном ограничений в отношении китайских компаний якобы за их связь с иранской программой беспилотников.
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Алина Юрчак