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Цена на шины для мотоциклов снизилась за год

17 апреля 2024, 17:38
Фото: iStock/AntonioGuillem

Фото: iStock/AntonioGuillem

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» заявили, что средневзвешенная цена на шины для мотоциклов снизилась на 11% за год.
Однако продажи такого товара с начала года увеличились в 2,5 раза.

«С начала года спрос на шины для мотоциклов вырос в 2,5 раза. За первый месяц весны россияне потратили больше 149 млн рублей на этот тип шин. Но пик спроса ещё впереди: по данным за прошлый год чаще всего шины для мотоциклов приобретали в июне», — прокомментировала в беседе с «Известиями» руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина.



По её словам, основными факторами снижения цены на такие шины стали изменение предпочтений россиян, а также модернизация рынка.

До этого автоэксперт Владимир Сажин предложил выдавать водительские категории М для управления электросамокатом, а в случае отсутствия соответствующего удостоверения вводить штрафы и запрещать управлять самокатом.

«Если человек едет на средстве индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии, то его нужно останавливать, забирать водительское удостоверение и лишать возможности управлять им. Он лишается права управления на все категории, выданные ему ранее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он добавил, что штрафовать и наказывать нужно и за брошенные или неправильно припаркованные электросамокаты.

Ранее доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял о необходимости запретить несовершеннолетним управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и электросамокатами.

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#шины
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#электросамокат
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Глава ВТБ Костин: SWIFT следует «убить»
Глава ВТБ Костин призвал полностью отказаться от использования SWIFT в расчетах
17 апреля 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Oksana Starostina

Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью уходить от использования международной платежной системы SWIFT. Об этом он заявил на конференции Data Fusion 2024.
«Цифровые расчеты — неотъемлемая часть для того, чтобы обрести суверенитет, в том числе в международных расчетах. Хотя наши как бы противники тоже двигаются в этом направлении. SWIFT объявил, что они тоже будут проводить скоро цифровые расчеты через себя», — сказал он.
Нам SWIFT надо убирать, надо полностью от него отказать в наших расчетах, сказал он.

Глава банка рассказал, что ВТБ принимает участие в пилотном проекте по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.

Напомним, что более 98% финансовых операций внутри страны проходят через российский аналог SWIFT. Это система передачи финансовых сообщений (СПФС). Для снижения рисков с 2023 года все российские банки должны при обмене финансовой информацией по внутрироссийским операциям использовать ее или аналогичную российскую.

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#банки
#антонов
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Для малого и среднего бизнеса Подмосковья проведут вебинар по налогам
17 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/SeventyFour

Вебинар на тему «МСП и налоги: на пороге перемен» проведут в четверг, 25 апреля, для собственников и руководителей бизнеса в Московской области, мероприятие организуют по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимира Головнёва, сообщает пресс-служба аппарата регионального бизнес-омбудсмена.
«В ходе вебинара будут затронуты следующие темы: стоит ли ожидать повышения критериев малого и среднего предпринимательства (МСП) и лимита выручки по упрощённой системе налогообложения (УСН), что такое «МСП », правила работы с самозанятыми — техника безопасности и судебная практика, а также смогут ли люди, использующие УСН получить статус плательщика НДС», — говорится в сообщении.
Кроме того, участникам вебинара расскажут о дроблении бизнеса и о переходном налоговом режиме.

Спикером на вебинаре станет глава практики нормотворчества и регуляторных инициатив бюро налоговых консультаций МЭФ LEGAL Вадим Зарипов.

Для участия в вебинаре необходимо пройти онлайн-регистрацию. Вопросы можно будет задавать непосредственно на вебинаре — в чате или заранее отправить по электронной почте на адрес: ombudsmenmo@ya.ru, в теме письма надо будет написать «ВЕБИНАР «МСП и налоги».

Вебинар начнётся в 11:00. Всем зарегистрировавшимся после окончания мероприятия будет доступная видеозапись.

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#подмосковье
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Китай впервые с 2022 года сократил поставки продукции в Россию
Bloomberg: на фоне санкций США поставки товаров из Китая в Россию упали на 16%
17 апреля 2024, 16:10

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Экспорт товаров из Китая в Россию сократился на 16% в марте, что стало первым снижением с середины 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.
После начала спецоперации на Украине поставки китайской продукции в России неизменно росли. Однако ситуация кардинально изменилась, когда США начали угрожать введением санкций в отношении компаний, работающих с Москвой.

Согласно собственным подсчётам издания, изменение ситуации началось в конце марта этого года. С этого периода, по всей видимости, существенно усложнилось проведение расчётов между продавцами и покупателями.

В связи со сложившейся ситуацией российские импортёры вынуждены отправлять продукцию не напрямую, а через посредников в Средней Азии. Это занимает больше времени и требует дополнительных расходов, отметил экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков.

Также на конец марта пришлось другое негативное для экономик двух стран событие: четыре китайских банка, находясь под угрозой вторичных санкций США, отказались от приёма платежей из России. Речь идёт о крупных банках ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.

В настоящее время наибольшие сложности возникают в расчётах за промышленные товары, потребительские продукты пока пострадали меньше.

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#китай
#россия
#экспорт
#торговля
#экономика
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В Истре создадут производство упаковки для удобрений за 970 млн рублей
17 апреля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В городском округе Истра появится новое здание крупнейшего производителя упаковки для удобрений и строительных смесей. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, который выдал разрешение на строительство на заводе ГК «Химпэк».
«Площадь производственного корпуса превышает 22 тыс. кв. м. Застройщик вложит в проект не менее 970 млн рублей. В цехе рассчитывают создать как минимум 150 рабочих мест. Новый корпус возведут за три года – завершить строительство намечено на декабрь 2027-го», – отметили в пресс-службе.
Проект сопровождает региональный Центра содействия строительству. Его менеджер помогает застройщику избежать избыточных процедур и пройти все согласования максимально быстро.

Группа компаний «Химпэк» – российский производитель упаковки для крупнотоннажных промышленных сыпучих грузов. Продукция поставляется таким крупным компаниям, как «ОХК Уралхим», «УралКалий», «Сибирский цемент», «Евроцемент», «Нестле», «Марс», «Северсталь» и многие другие.

Около трети упаковки идёт на экспорт.

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#главгосстройнадзор мо
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#производство
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#строительство
#московская область
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На предприятии по производству растительных масел в Шатуре создадут более 70 рабочих мест
17 апреля 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Предприятие по производству подсолнечного и рапсового масла начала строить на территории городского округа Шатура компания «Персеида», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сейчас строительные работы находятся в активной фазе, кроме того, уже закуплена часть необходимого оборудования», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Проектом предусмотрена реконструкция здания под производство, а также складов и хозяйственно-бытовых помещений, а также закупка и установка современной техники. Общий объём инвестиций в новое производство составит около 200 млн рублей, на предприятии будет создано 74 рабочих мест.

В министерстве отметили, что основным сырьём для выпуска масла станет рапс, который выращивают на полях округа Шатура.

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#шатура
#производство
#масло
#рабочие места
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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В Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов
17 апреля 2024, 15:11

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Выставка-ярмарка брендов Московской области «Весна. 100% Подмосковье» состоится в ближайшие выходные, 20 и 21 апреля, в столичном торговом центре «Авиапарк», сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Гостям выставки-ярмарки расскажут о своей продукции предприниматели, чьи компании входят в реестр «100% Подмосковье». Кроме того, участниками мероприятия станет несколько компаний из других регионов Центрального федерального округа», — отмечается в сообщении.
В программе выставки-ярмарки интерактивные презентации продукции, мастер-классы по изготовлению свечей, духов, бомбочек для ванн и венков из живы цветов, тату из блёсток и аквагрима, а также розыгрыши призов. Кроме того, на мероприятии можно будет получить консультацию сотрудников областного центра «Мой бизнес».

Вход на выставку-ярмарку для посетителей бесплатный, однако потребуется предварительная онлайн-регистрация. Часы работы — 20 апреля с 13:00 до 21:00, 21 апреля — с 13:00 до 20:00. Адрес ТЦ «Авиапарк»: Москва, Ходынский бульвар, дом №4.

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#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
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В Подмосковье подкормили более 11 тысяч га озимых
17 апреля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 11 тысяч гектаров озимых зерновых культур — ржи и пшеницы — подкормили в Московской области, кроме того, было удобрено более 6 тысяч гектаров многолетних трав и 60 гектаров озимого рапса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Озимые культуры нуждаются в целом комплексе питательных веществ и микроэлементов. (…) Наши аграрии разработали систему внесения полезных компонентов, которая позволяет растениям пережить зиму и начать активную вегетацию весной», — сказал глава областного министерства Владислав Мурашов.
В частности, уже подкормлено 11,4 тыс. гектаров озимых зерновых, 6.6 тыс. гектаров многолетних трав и 0,06 тыс. га озимого рапса. Данный вид сельскохозяйственных работ ещё не завершён, отмечается, что подкормка особенно важна на территориях, которые ежегодно засевают одной и той же культурой.

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#подмосковье
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В Египте заявили о возможностях работы с РФ в условиях санкций
17 апреля 2024, 09:55

Фото: iStock/syahrir maulana

Глава Минфина Египта Мухаммед Мааит сообщил о возможностях для работы с Россией в условиях санкций, пишет РИА Новости.
Об этом Мааит заявил на полях весенней конференции Международного валютного фонд(МВФ) и Всемирного банка. При этом он добавил, что иногда ограничительные меры влияют на сотрудничество, но в целом Каир понимает принципы взаимодействия с Москвой.

Также глава Минфина Египта рассказал, что стороны и сегодня обсуждают прием в Египте российских карт «Мир».

Ранее сообщалось, что от работы с системой «Мир» отказались банки Армении и Киргизии. Причиной такого решения стала опасность вторичных санкций Штатов и угрозы для национальных платежных систем. Помимо этого, обслуживать карты «Мир» перестали крупнейшие банки Казахстана.

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#россия
#египет
#санкции
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Ещё четыре крупных банка КНР отказались принимать платежи в юанях из РФ
17 апреля 2024, 09:32

Фото: iStock/Robert Way

Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают «Известия».
Платежи в юанях из РФ перестали принимать ICBC, China Citic Bank, Bank of Taizhou и Industrial Bank, пишет издание. Ужесточения появились в конце марта, они связаны с риском вторичных санкций. Возвращается почти 80% платежей, направленных в Китай.

По словам генерального директора делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексея Егармина, особенно усложнились расчеты за промтовары. Транзакции за обычные потребительские продукты КНР все еще пропускает.

Банки Китая начали блокировать оплату из РФ за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, в частности серверов, ноутбуков и другой техники 12 апреля.

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#китай
#россия
#банки
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