Цена на шины для мотоциклов снизилась за год

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Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» заявили, что средневзвешенная цена на шины для мотоциклов снизилась на 11% за год.
Однако продажи такого товара с начала года увеличились в 2,5 раза.
По её словам, основными факторами снижения цены на такие шины стали изменение предпочтений россиян, а также модернизация рынка.
До этого автоэксперт Владимир Сажин предложил выдавать водительские категории М для управления электросамокатом, а в случае отсутствия соответствующего удостоверения вводить штрафы и запрещать управлять самокатом.
Он добавил, что штрафовать и наказывать нужно и за брошенные или неправильно припаркованные электросамокаты.
Ранее доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял о необходимости запретить несовершеннолетним управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и электросамокатами.
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«С начала года спрос на шины для мотоциклов вырос в 2,5 раза. За первый месяц весны россияне потратили больше 149 млн рублей на этот тип шин. Но пик спроса ещё впереди: по данным за прошлый год чаще всего шины для мотоциклов приобретали в июне», — прокомментировала в беседе с «Известиями» руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина.
По её словам, основными факторами снижения цены на такие шины стали изменение предпочтений россиян, а также модернизация рынка.
До этого автоэксперт Владимир Сажин предложил выдавать водительские категории М для управления электросамокатом, а в случае отсутствия соответствующего удостоверения вводить штрафы и запрещать управлять самокатом.
«Если человек едет на средстве индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии, то его нужно останавливать, забирать водительское удостоверение и лишать возможности управлять им. Он лишается права управления на все категории, выданные ему ранее», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Он добавил, что штрафовать и наказывать нужно и за брошенные или неправильно припаркованные электросамокаты.
Ранее доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял о необходимости запретить несовершеннолетним управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и электросамокатами.
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Мелисса Тимофеева