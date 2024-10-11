В Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой

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В следующем году московским пенсионерам поднимут минимальный размер пенсии с городской доплатой до 25 850 рублей. При этом доплату получают около двух миллионов столичных пенсионеров. Такая информация опубликована на сайте мэра и правительства.
«Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров», — говорится в сообщении.
Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что с ноября повысятся пенсии работников угольной отрасли и членов лётных экипажей гражданской авиации, которые достигли необходимого стажа, а также пенсионеров, отметивших 80-летие в октябре.
Помимо этого, Рыжих отметила, что требуемая выслуга сокращается на 5 лет, если трудовая деятельность была прекращена по состоянию здоровья.
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Элина Позднякова