В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

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Пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Уточняется, что пенсии будут повышены на 7,3%. По словам Силуанова, все социальные обязательства учтены в проекте бюджета на следующие 3 года.
На сегодняшний день средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тыс рублей, а трудоустроенных — 18,6 тыс рублей.
Напомним, в июле текущего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ранее сообщалось, что в 2025 году столичным пенсионерам поднимут минимальный размер пенсии с городской доплатой до 25 850 рублей. В настоящее время доплату получают порядка 2 миллионов пенсионеров в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На сегодняшний день средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тыс рублей, а трудоустроенных — 18,6 тыс рублей.
Напомним, в июле текущего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ранее сообщалось, что в 2025 году столичным пенсионерам поднимут минимальный размер пенсии с городской доплатой до 25 850 рублей. В настоящее время доплату получают порядка 2 миллионов пенсионеров в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова