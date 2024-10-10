Стало известно, кому повысят пенсию в ноябре

10 октября отмечается день памяти святого Савватия Соловецкого, одного из основателей Соловецкого монастыря. В этот день обычно заканчивают осенние полевые работы и начинают готовиться к зиме. Также этот день известен как День Савватия Пчельника, поскольку считается, что именно 10 октября необходимо закончить все дела, связанные с уходом за пчелами и подготовкой ульев к зимнему периоду.