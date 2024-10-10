Стало известно, кому повысят пенсию в ноябре

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Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что с ноября повысятся пенсии работников угольной отрасли и членов лётных экипажей гражданской авиации, которые достигли необходимого стажа, а также пенсионеров, отметивших 80-летие в октябре. Об этом информирует РИА Новости.
«Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — пояснила она.
Помимо этого, Рыжих отметила, что требуемая выслуга сокращается на 5 лет, если трудовая деятельность была прекращена по состоянию здоровья. Кроме этого, по ее словам, пенсионеры, которые отметили 80-летие в октябре, получат доплату за возраст. Сообщается, что фиксированная выплата к их страховой пенсии увеличится вдвое.
Ранее стала известна сумма, которую россияне считают порогом бедности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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