Появилась информация, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что ставки по кредитам в России постепенно будут снижаться вследствие уменьшения ключевой ставки Центробанка. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что текущее значение ключевой ставки в 20% не является достаточным для значительного влияния на экономику, однако служит психологическим сигналом для инвесторов, подготавливающих крупные инвестиционные проекты.
Ведяхин также подчеркнул, что в настоящее время нет предпосылок для восстановления необеспеченного кредитования из-за действующих регуляторных ограничений. Тем не менее, ипотечное кредитование показало признаки роста, несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченные программы субсидирования.
Говоря о кредитовании юридических лиц, топ-менеджер отметил, что хотя в данный момент банковское кредитование стагнирует, ожидается восстановление его роста по мере снижения ставок. Ведяхин выделил, что уровень ставок в диапазоне 10-15% является комфортным для бизнеса, а 12-15% — это максимальный порог, при котором предприниматели могут чувствовать себя относительно уверенно. Ставки выше этого уровня создают значительную финансовую нагрузку на бизнес.
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