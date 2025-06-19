Появилась информация, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться

19 июня 2025, 07:18

Зампред Сбербанка Ведяхин: ставки по кредитам постепенно будут снижаться

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что ставки по кредитам в России постепенно будут снижаться вследствие уменьшения ключевой ставки Центробанка. Об этом пишет РИА Новости.